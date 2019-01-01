Son Dakika Haberleri: Dpü Kütahyalıların 'Radyo Dumlupınar'a' Desteğini Bekliyor

Dpü Kütahyalıların 'Radyo Dumlupınar'a' Desteğini Bekliyor

1 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) sesi Radyo Dumlupınar, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan MüzikOnair ödül töreninde "En İyi Üniversite Radyosu" seçilmek için öğrencilerin, dinleyicilerinin ve tüm Kütahyalıların desteğini bekliyor.

Dpü Kütahyalıların 'Radyo Dumlupınar'a' Desteğini Bekliyor, System.String[]
Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) sesi Radyo Dumlupınar, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan MüzikOnair ödül töreninde "En İyi Üniversite Radyosu" seçilmek için öğrencilerin, dinleyicilerinin ve tüm Kütahyalıların desteğini bekliyor. MüzikOnair Ödüllerinde jüri tarafından aday gösterilen Radyo Dumlupınar, Türkiye'nin en iyi üniversite radyosu olmak için dinleyicilerinin ve tüm Kütahyalıların destek bekliyor.

Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin Müzik Haber, Radyo ve Sosyal İçerik Platformu olan MüzikOnair tarafından Bahçeşehir Üniversitesi ve Bahçeşehir Radyosu BAU Radyo ile birlikte bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan MüzikOnair ödül töreninde, 15 kategoride müzik, 4 kategoride radyo ve 1 kategoride sosyal medya olmak üzere toplam 20 kategoride 2018 yılının en iyileri ödüllendirilecek. Mesleğinde uzman 20 seçkin jüri tarafından Türkiye'nin en iyi üniversite radyosu kategorisinde ödüle aday gösterilen Radyo Dumlupınar halk oylamasına sunuldu.

Türkiye'de büyük yankı uyandıran İnsanlık Ölmedi Ödül Gecesi'nin organizasyonunu gerçekleştiren Radyo Dumlupınar birincilik ödülü için Kütahyalıların ve dinleyicilerin desteğini bekliyor.

Kazananın 28 Ocak 2019 Pazartesi akşamı görkemli bir törenle açıklanacağı yarışmada Radyo Dumlupınar'a destek olmak isteyen herkes muzikonairodulleri.com'u tıklayarak oy kullanabilecek.(EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:59 Kaynak: İHA

Kütahya, Dumlupınar, Güncel
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