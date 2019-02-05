Dpü Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı'nda Nöbet Değişimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Ahmet Türkan, görevini Murat Zengin'e devretti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Ahmet Türkan, görevini Murat Zengin'e devretti.



Rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim töreninde Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, Ahmet Türkan ve Murat Zengin ile bir süre sohbet etti.



Devir teslim törenini ardından görevi devreden Türkan'a bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Rektör Gören, görevi devralan Zengin'e de başarılar diledi. - KÜTAHYA

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