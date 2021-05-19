DPÜ lojmanı çocuklarından Filistin'e destek - Son Dakika

DPÜ lojmanı çocuklarından Filistin'e destek

19.05.2021 12:57
DPÜ lojmanı çocuklarından Filistin'e destek, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi yerleşkesi DPÜ lojmanlarında oturan çocuklar Filistinli çocukların yaşadıkları zulme sessiz kalmayarak yardım kampanyası başlattı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi yerleşkesi DPÜ lojmanlarında oturan çocuklar Filistinli çocukların yaşadıkları zulme sessiz kalmayarak yardım kampanyası başlattı.

Yardım sever çocuklar lojmanlarda yaşayan insanlara kendi imkanları ile kurdukları tezgahta limonata sattı. Çocuklar sembolikte olsa kazandıkları parayı Filistin'e göndererek çorbada bizimde tuzumuz olsun mesajı verme çabasında olduklarını belirttiler.

Yaşanan bu zulme sessiz kalmayıp destek olma amacı ile bu işe giriştiklerini ve toplanan parayı Filistinli kardeşlerine ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen çocuklara lojmanlarda yaşayan insanlar da destek oldu. - KÜTAHYA

DPÜ lojmanı çocuklarından Filistin'e destek
DPÜ lojmanı çocuklarından Filistin'e destek

Dumlupınar Üniversitesi, Evliya Çelebi, Filistin, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam DPÜ lojmanı çocuklarından Filistin'e destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır İsrail'i rahatsız eden olay! Çin televizyonu Yahudi karşıtı haber yaptı İsrail'i rahatsız eden olay! Çin televizyonu Yahudi karşıtı haber yaptı Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu "Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu

Son Dakika Haberleri
14:32 Thodex soruşturması kapsamında yakalanan Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı
14:26 Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti
14:14 Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip intihar etti
14:08 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu
14:02 Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı
13:52 Edremit, SMA hastası 13 aylık Defne bebek için adeta seferber oldu
13:40 Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır
13:25 Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap geldi: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın
13:21 Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı
12:36 Ayrıntılar belli oluyor! Esnafa yapılacak hibe desteğinden seyyar satıcılar da yararlanabilecek
Thodex soruşturması kapsamında yakalanan Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı Thodex soruşturması kapsamında yakalanan Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı         
14:32
Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti         
14:27
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:08
Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler! Fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler! Fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi         
14:01
Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap geldi: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap geldi: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın         
13:26
Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
13:22
Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor         
11:59
Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü         
11:38
Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın         
10:40
Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı         
10:34
Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan         
09:30
Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
09:25
Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı         
09:13
Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim         
23:56
Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı         
23:41
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler         
22:44
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler         
22:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 14:43:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DPÜ lojmanı çocuklarından Filistin'e destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement