Son Dakika Haberleri: Dpü'lü Öğrenciler Köy Okulları İçin Koştu

Dpü'lü Öğrenciler Köy Okulları İçin Koştu

55 dakika önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Toplum Gönüllüleri Topluluğu, köy okullarına destek vermeyi hedefleyen projeye farkındalık yaratılması için koşu etkinliği düzenlediler.

Dpü'lü Öğrenciler Köy Okulları İçin Koştu, System.String[]
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Toplum Gönüllüleri Topluluğu, köy okullarına destek vermeyi hedefleyen projeye farkındalık yaratılması için koşu etkinliği düzenlediler.

Üniversite Toplum Gönüllüleri Topluluğu üyeleri, Kütahya'daki köy okullarına destek toplanması ve yenilemesi konusunda farkındalık yaratmak için 5 kilometre koştular.

Üniversitenin akademik birimlerinin de yer aldığı Germiyan Yerleşkesinde bir araya gelen öğrenciler yerleşke içindeki atletizm sahasında "Küçük Hayatlara Renkli Dokunuş" projesi için 5 kilometrelik koşu gerçekleştirdiler.

Toplum Gönüllüleri Topluluğu üyesi öğrenciler, hem spor bilincini arttırmak, hem de köy okullarındaki çocukların eğitimi daha sağlıklı ortamlarda almasını sağlamak amacıyla yürütülen "Küçük Hayatlara Renkli Dokunuş" projesinin gerçekleştirilmesi için koştuklarını ve her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirdiler. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:59 Kaynak: İHA

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakırköy'de Aracıyla Dehşet Saçan Sürücünün 32 Yıl Hapsi İstendi Gary Medel'in Quaresma'ya Tokadı Şili'de Manşetlerde

Beşiktaş'ın Gündemindeki Orkun Kökçü, 2023'e Kadar Feyenoord'da Şenol Güneş'in Loris Karius ile İlgili Sözleri İngiltere ve Almanya'da Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 19:54:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dpü'lü Öğrenciler Köy Okulları İçin Koştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]