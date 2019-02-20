Son Dakika Haberleri: Dpü'nün Bahar Dönemi Oryantasyon Etkinliği

Dpü'nün Bahar Dönemi Oryantasyon Etkinliği

16 dakika önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesine bağlı öğrenci topluluklarının bahar yarıyılında da öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenliyor.

Dpü'nün Bahar Dönemi Oryantasyon Etkinliği, System.String[]
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesine bağlı öğrenci topluluklarının bahar yarıyılında da öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenliyor.

Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Dairesine bağlı öğrenci topluluklarının üniversiteye yeni katılan öğrencilere kendilerini tanıtmak ve üye sayılarını artırmak için düzenledikleri oryantasyon programı başladı.

Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Sosyopark'ta gerçekleşen programda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak etkinlik gösteren öğrenci toplulukları, tüm öğrencilere kendilerini ve yeni öğrencilere üniversiteyi tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği etkinlikte müzik grupları da sahne alıyor.

Gün boyunca renkli anların yaşandığı oryantasyon programı 22 Şubat'a kadar sürecek. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:21 Kaynak: İHA

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Güncel
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