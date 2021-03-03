DPÜ'nün başarılı öğrencilerine burs desteği - Son Dakika

Kütahya bir mermer fabrikası, Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) başarılı öğrencilerine burs desteğinde bulunacak.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ın çeşitli alanlarda iş birliği olanaklarını görüşmek üzere Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur'la birlikte fabrikaya yaptığı ziyarette üniversite heyetini Hüsnü Olçar karşıladı. Yapılan görüşmede Olçar, başarılı öğrencilere burs vermek için kaynak ayırdığını ve DPÜ'nün başarılı öğrencilerini desteklemekten onur duyacaklarını ifade etti.

Görüşme sonunda Rektör Kazım Uysal, üniversite öğrencilerine burs vereceklerini açıklayan Olçar'a teşekkür etti. Olçar'da Rektör Uysal'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve iki kurum arasındaki iş birliğinin sürmesini diledi. - KÜTAHYA