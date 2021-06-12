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DPÜ'nün "Glütensiz Mutfak" projesi tamamlandı - Son Dakika

DPÜ'nün "Glütensiz Mutfak" projesi tamamlandı

12.06.2021 12:49
DPÜ'nün

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulunun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Üniversite ve Pazarlar Belediyesinin desteğiyle yürüttüğü ve "Glütensiz Mutfak" projesi, Kütahya protokolünün katıldığı 'Çölyak Dostu Üniversite ile Sağlığa' etkinliğiyle tamamlandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulunun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Üniversite ve Pazarlar Belediyesinin desteğiyle yürüttüğü ve "Glütensiz Mutfak" projesi, Kütahya protokolünün katıldığı 'Çölyak Dostu Üniversite ile Sağlığa' etkinliğiyle tamamlandı.

Bedesten'de 'Çölyak Dostu Üniversite ile Sağlığa' başlığıyla düzenlenen proje kapanış toplantısına Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, Genel Sekreter Miktat Bektaş, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Sağlık İl Müdürü Mehmet Erşan, Zafer Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kutlu Eser, daire başkanları, Pazarlar MYO Müdürü Prof. Dr. Semra Durmuş Acer, projede görev alan akademisyenler, Pazarlar Kadın Kooperatifi üyeleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşa projenin yürütücüsü Pazarlar MYO Gıda İşleme programında görevli Öğr. Gör. Meryem Akbaş, iki yıl önce Zafer Kalkınma Ajansı ile birlikte başlattıkları projeyi tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"Ülkemizdeki tüm çölyaklılara hitap etmek istiyoruz"

Meryem Akbaş, " Bu projeye çölyak farkındalığı oluşturmak için başlamıştık. Ardından çölyak rahatsızlığı olan kişilerin erişebileceği ürünlerin sayısının ve çeşidinin de yetersiz olması sorununa da katkıda bulunmak istedik. Pazarlar gibi küçük bir ilçede başladığımız bu yolculuğumuzda da yanımızda kadınlarımız olsun istedik. Kurduğumuz Pazarlar Kadın Kooperatifinde glütensiz gıda üretimi eğitimi alan 11 arkadaşımız var. Bize bu projede destek olan başta Valimize ve Rektörümüz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Çölyaklı bireyler bizim için çok değerli. Biz tüm Türkiye'deki çölyaklılara hitap etmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla 1 kooperatif mutfağı, 1 Ar-Ge mutfağı ve 1 de Ar-Ge laboratuvarına sahibiz. Projemizin büyümesi ve üretimin sürekliliğinin sağlanması için çeşitli kurumlarla görüşmeyi sürdürüyoruz. Çölyaklılar için ne kadar çok şey yapabilirsek o kadar iyi olacağına inanıyoruz" dedi.

Pazarlar Kadın Kooperatifi Başkanı Aybüge Demirci ve Kütahya Çölyak ve PKU Derneği Başkanı Nuray Sayıner, projenin tüm paydaşlarına ve katılımcılara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonra proje sayesinde elde edilen birikimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışacaklarını ifade ettiler.

Zafer Kalkınma Ajansı Kütahya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kutlu Eser, "Sonuçlarını ciddi anlamda gördüğümüz güzel bir proje" diyerek başladığı konuşmasında "Ajansımız 2019 yılından beri sosyal gelişmeyi destekleme amacıyla projelere destek vermeye başladı. Bu proje kapsamında 750 bin TL hibe kaynağı tahsis ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ajans olarak bizler bundan sonraki destek programlarımızda nitelikli projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"DPÜ'den ve Pazarlar'dan bir marka doğacak"

Üretimde sanayi, STK ve üniversitenin buluşmasını ve buluşmalardan dolayı ortaya çıkacak ürünlere inandığını belirten Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ise, "Bugün gördüğünüz şey sadece bir ürün değil bir model. Üniversite ve yerel yönetimin ortaya koyduğu bir eser. Bizler Pazarlar Belediyesi olarak gücümüz yettiği kadar bu projeye destek vermeye çalışıyoruz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden, Pazarlar'dan bir marka doğacak. Bu markanın oluşması için gerekli üretimi ilimizde, ilçemizde yapacağız. Bu doğan marka Kütahya'nın yüz akı olacak. Bu vesileyle bizimle birlikte yol yürüyen, bize destek veren her kuruma ve kişiye çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

" Glütensiz ürünler ciddi bir ihtiyaç ve talep unsuru"

Başkan Demirci'nin ardından kürsüye gelen Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, konuşmasında "Bugün burada Pazarlar'ımız için, Kütahya'mız için hatta ülkemiz için önemli bir çalışmanın, üretimin, gayretin gerçekleşme aşamalarından olan süreci sizlerle paylaşmanın gururunu ve onurunu yaşıyorum. Bugün Türkiye'de 75 binin üzerinde çölyak hastamız var. 75 bin çölyak hastamıza yetecek gerekli üretimi yapacak tesis, fabrika yok denecek kadar az. 200 gram ekmeğin marketteki fiyatı 1,5 TL, fakat 200 gram glütensiz ekmeğin fiyatı 11 TL. Bu bilgiler ışığında somut olarak gözükmektedir ki, glütensiz gıdalar dünyada ve ülkemizde ciddi bir ihtiyaç ve talep unsurudur. Bizler bu projeyle Pazarlar ve çevresinde yetişen glütensiz ürünleri tüm ülkemize pazarlama ve ulaştırma gayretindeyiz. Bu projeye destek veren tüm kamu kurum kuruluşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

"DPÜ sosyal sorumluluğu yüksek bir kurumdur"

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ'nün sosyal sorumluluk alanında örnek bir üniversite olduğunu kaydederek son 3 yılda engelsiz üniversite çalışmaları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile YÖK'ten kazanılan ödüllerin bu durumun en büyük kanıtı olduğunu ifade etti.

Rektör Uysal," Glütensiz Mutfak projesi, kamu-üniversite iş birliği projelerinin en güzel örneklerinden biridir. Bu proje DPÜ'nün kadına ve kadın istihdamına verdiği önemi, bir MYO'nun bir ilçeye nasıl katkı yapabileceğinin delilidir. Geçmişte kurum katkı payını ödeyemediğimiz için yer alamadığımız SOGEP'te (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projeleri) son iki yıl içinde çok önemli işlere imza attık. O projelerden birini bugün tamamlamış bulunuyoruz. Ancak bu projeyi burada bırakmayacağız. Tüm ürünlerin patentini alıp markalaştıracağız ve bunları ilimize, ilçemize kazandıracağız. Paydaşlarımızla bu ürünlerin tüm Türkiye'ye hatta çalışmamızı iyi yapabilirsek dünyanın çeşitli noktalarına pazarlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçmişte çeşitli gerekçelerle akademisyenler tarafından tercih edilmeyen SOGEP'ler bugün hem yürütücüsüne hem de içinde yaşadığı topluma büyük katkılar sunan etkinlikler durumuna geldi. Aramızda çölyaklı çocuklarımız var. Akademisyenlerimizin yaşamlarını biraz daha kolaylaştırmak istedikleri çocuklarımızın bugün yüzlerinde gördüğümüz gülümsemenin değeri bir makamla, bir maddi karşılıkla ölçülemez. Bizim akademisyenlerimizin temel motivasyonu bu gülümsemedir. Tüm akademisyenleriyle sosyal sorumluluğu yüksek bir üniversite olan, MS Hasta Okulu olan, engellilerine, kadınlarına, yaşlılarına, çölyak hastalarına sahip çıkan bir üniversite olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"Üniversitemizin bu projeye sahip çıkması çok değerli"

Törende katılımcılara hitap eden Kütahya Valisi Ali Çelik, "Bugün çölyak hastalığı ile mücadeledeki glütensiz gıda üretiminin ve erişilebilirliğinin arttırılabilmesi amacıyla bir araya geldik. Her 100 kişiden 1 kişide çölyak rahatsızlığı gözükme ihtimali yüksek. Hepimizin kolaylıkla ulaşabildiği bazı şeylere, çölyak rahatsızlığı bulunan çocuklarımız, gençlerimiz kolaylıkla ulaşamıyor. Bunun hem ekonomik olarak farklı bir maliyeti var hem de bu ürünlere ulaşmak zor. Bu sürecin geldiği aşama beni çok umutlandırdı. Üniversitemizin de bu işin içinde olması ve bu projeye sahip çıkması projeye değer katıyor. Bu süreç etkin bir hale geldiği zaman fiyatlar yüzde 70 aşağıya gelecektir. Çölyak hastalarının da bu ürünlere ulaşmaları kolaylaşacaktır. Bu sürecin bir parçası olan herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından tüm katılımcılar proje kapsamında verilen eğitimle üretilen ürünleri tadarak hazırlanan anket formlarını doldurdular. - KÜTAHYA

DPÜ'nün Glütensiz Mutfak projesi tamamlandı
DPÜ'nün Glütensiz Mutfak projesi tamamlandı
DPÜ'nün Glütensiz Mutfak projesi tamamlandı
DPÜ'nün Glütensiz Mutfak projesi tamamlandı
DPÜ'nün Glütensiz Mutfak projesi tamamlandı
DPÜ'nün Glütensiz Mutfak projesi tamamlandı

Dumlupınar, Üniversite, Kütahya, Rektör, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DPÜ'nün 'Glütensiz Mutfak' projesi tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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