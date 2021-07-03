DPÜ'nün yeni yemekhanesine destek - Son Dakika

Kütahyalı iş adamı İsmet Güral, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde inşa edilen yeni yemekhane binası için üniversiteye 1 milyon TL bağışta bulundu.

Evliya Çelebi Yerleşkesinde yapımı süren yeni öğrenci yemekhanesinin iç tasarımına ve mutfak gereçlerine destek vermek için üniversiteye bağışta bulunan Güral, geçmişte öğrencilerin eğitim ve staj imkanlarının geliştirilmesi amacıyla yaptığı desteklere bir yenisini daha ekledi.

Yeni yemekhanenin gerektiğinde aynı anda 10 bin kişiye hizmet edecek kapasitede tasarlandığına vurgu yapan Rektör Uysal, "Öğrencilerimiz Kütahya'ya geldiklerinde yerleşkemize yaptığımız dokunuşları görecekler ve burayı daha çok sevecekler. Biz öğrencilerimizi seviyoruz. Bu salgın sürecinde hem eğitim altyapımızda hem de yemekhane başta olmak üzere sosyal tesislerimizde iyileştirmeler yaptık. İnşallah DPÜ, bundan sonra hem eğitim hem de hayat standartları yüksek bir üniversite olacak. Gerektiğinde aynı anda 10 bin kişiye hizmet edecek kapasitede tasarlanan yemekhanemizi Ağustos başında hizmete almayı planlıyoruz. Kütahya'nın yetiştirdiği ve Türkiye'nin en önemli sanayicilerinden İsmet Güral beyefendi yemekhanemizin iç donanımları için 1 milyon TL bağış yaptı. Geçmişte öğrencilerimizin eğitimi, stajları, istihdamı ve burslarına da katkı sağlayan Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral ve ailesine üniversitemiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Gençlerimizin sağlıklı beslenmesi için yaptıkları bu önemli destek için şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimiz geldiklerinde inşallah 'İsmet Güral' mutfağında pişirilen yemeklerden yiyecekler, İsmet amcalarına teşekkür edip dua edecekler" diye konuştu.

Rektör Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Hasan Göçmez'in katıldığı teşekkür ziyaretinde konuyla ilgili düşüncelerini açıklayan İsmet Güral, 'Üniversite öğrencilerimize staj, burs ve istihdam konularında katkıda bulunmak bizleri her zaman memnun etmektedir. Aynı zamanda, Kütahya Dumlupınar Üniversitemizde gençlerimizin sağlıklı beslenmesi için atılan bu adımda yer almak bizi sevindirmiştir. Gençlerimizin iyi eğitim alması kadar iyi ve sağlıklı beslenmesi de önemlidir. Bana bu imkanları veren ve böyle güzel bir işte yardım ettiren Allah'ıma hamt olsun. Bize, milletimizin faydasına olacak daha çok işler yapmayı nasip etin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA