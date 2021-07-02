Dpü'nün Yeni Yemekhanesine İsmet Güral'dan Büyük Destek - Son Dakika

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ'nün Yeni Yemekhanesine İsmet Güral'dan Büyük Destek Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde inşa edilen yeni yemekhane binası için üniversitemize 1 milyon TL bağışladı.

İş insanı İsmet Güral, üniversitemize 1 milyon TL'lik bağışta bulundu.

Evliya Çelebi Yerleşkemizde yapımı süren yeni öğrenci yemekhanesinin iç tasarımına ve mutfak gereçlerine destek vermek için üniversitemize bağışta bulunan Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı İsmet Güral, geçmişte öğrencilerimizin eğitim ve staj imkanlarının geliştirilmesi amacıyla yaptığı desteklere bir yenisini daha eklemiş oldu.

Yapılan bağışla ilgili Üniversitemiz adına minnettarlığını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, 'Biz öğrencilerimizin sağlıklı beslenmesini son derece önemsiyoruz. Milletimizin bekası gençlerimizin iyi yetiştirilmesine ve sağlıklı olmalarına bağlıdır. Geleceğimizi inşa edecek gençlerimiz için iyi bir eğitim ne kadar önemliyse sağlıklı beslenmeleri de o kadar önemlidir. Öğrencilerimizle farklı zamanlarda yaptığımız görüşmelerde, yemekhane sayımızın ve kapasitelerinin azlığı ve yemeklerin kalitesi konuları gündeme gelmişti. Bu nedenle üniversitemize yeni bir yemekhane kazandırmak için çıktığımız ihaleyi sonuçlandırdık. Yemekhanemizin yapımına Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın eski atölyelerinin olduğu bölgede başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime başlayacağız ve öğrencilerimize kendi yaptığımız kaliteli ve güvenli yemeği ikram edeceğiz. Önceleri öğrenci yemeği ile personel yemeği ayrı yapılıyordu. Personel yemeğimizi kendimiz yaparken öğrenci yemeğini ihale usulü ile yaptırıyorduk. Özel şirketlerin yaptığı yemeklerden randıman alamadık. Bundan sonra tüm öğrencilerimiz, personelimizle birlikte aynı yemekten yiyecekler' dedi ve şöyle devam etti:

Öğrencilerimiz Kütahya'ya geldiklerinde yerleşkemize yaptığımız dokunuşları görecekler ve burayı daha çok sevecekler. Biz öğrencilerimizi seviyoruz. Bu salgın sürecinde hem eğitim altyapımızda hem de yemekhane başta olmak üzere sosyal tesislerimizde iyileştirmeler yaptık. İnşallah DPÜ, bundan sonra hem eğitim hem de hayat standartları yüksek bir üniversite olacak. Gerektiğinde aynı anda 10 bin kişiye hizmet edecek kapasitede tasarlanan yemekhanemizi Ağustos başında hizmete almayı planlıyoruz.

Kütahya'nın yetiştirdiği ve Türkiye'nin en önemli sanayicilerinden Sayın İsmet Güral Beyefendi yemekhanemizin iç donanımları için 1 milyon TL bağış yaptı. Geçmişte öğrencilerimizin eğitimi, stajları, istihdamı ve burslarına da katkı sağlayan Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmet Güral ve ailesine üniversitemiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Gençlerimizin sağlıklı beslenmesi için yaptıkları bu önemli destek için şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimiz geldiklerinde inşallah 'İsmet Güral' mutfağında pişirilen yemeklerden yiyecekler, İsmet Amcalarına teşekkür edip dua edecekler.

Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez'in katıldığı teşekkür ziyaretinde konuyla ilgili düşüncelerini açıklayan İsmet Güral, 'Üniversite öğrencilerimize staj, burs ve istihdam konularında katkıda bulunmak bizleri her zaman memnun etmektedir. Aynı zamanda, Kütahya Dumlupınar Üniversitemizde gençlerimizin sağlıklı beslenmesi için atılan bu adımda yer almak bizi sevindirmiştir. Gençlerimizin iyi eğitim alması kadar iyi ve sağlıklı beslenmesi de önemlidir. Bana bu imkanları veren ve böyle güzel bir işte yardım ettiren Allahıma hamt olsun. Bize, milletimizin faydasına olacak daha çok işler yapmayı nasip etin" ifadelerini kullandı.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 02 Temmuz 2021, Cuma/ 231 defa okundu.

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