Üye Girişi
Dpü'nün Yeni Yemekhanesine İsmet Güral'dan Büyük Destek - Son Dakika

Dpü'nün Yeni Yemekhanesine İsmet Güral'dan Büyük Destek

02.07.2021 16:08
Dpü'nün Yeni Yemekhanesine İsmet Güral'dan Büyük Destek, System.String[]

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ'nün Yeni Yemekhanesine İsmet Güral'dan Büyük Destek Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde inşa edilen yeni yemekhane binası için üniversitemize 1 milyon TL bağışladı.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ'nün Yeni Yemekhanesine İsmet Güral'dan Büyük Destek Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde inşa edilen yeni yemekhane binası için üniversitemize 1 milyon TL bağışladı.

İş insanı İsmet Güral, üniversitemize 1 milyon TL'lik bağışta bulundu.

Evliya Çelebi Yerleşkemizde yapımı süren yeni öğrenci yemekhanesinin iç tasarımına ve mutfak gereçlerine destek vermek için üniversitemize bağışta bulunan Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı İsmet Güral, geçmişte öğrencilerimizin eğitim ve staj imkanlarının geliştirilmesi amacıyla yaptığı desteklere bir yenisini daha eklemiş oldu.

Yapılan bağışla ilgili Üniversitemiz adına minnettarlığını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, 'Biz öğrencilerimizin sağlıklı beslenmesini son derece önemsiyoruz. Milletimizin bekası gençlerimizin iyi yetiştirilmesine ve sağlıklı olmalarına bağlıdır. Geleceğimizi inşa edecek gençlerimiz için iyi bir eğitim ne kadar önemliyse sağlıklı beslenmeleri de o kadar önemlidir. Öğrencilerimizle farklı zamanlarda yaptığımız görüşmelerde, yemekhane sayımızın ve kapasitelerinin azlığı ve yemeklerin kalitesi konuları gündeme gelmişti. Bu nedenle üniversitemize yeni bir yemekhane kazandırmak için çıktığımız ihaleyi sonuçlandırdık. Yemekhanemizin yapımına Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın eski atölyelerinin olduğu bölgede başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime başlayacağız ve öğrencilerimize kendi yaptığımız kaliteli ve güvenli yemeği ikram edeceğiz. Önceleri öğrenci yemeği ile personel yemeği ayrı yapılıyordu. Personel yemeğimizi kendimiz yaparken öğrenci yemeğini ihale usulü ile yaptırıyorduk. Özel şirketlerin yaptığı yemeklerden randıman alamadık. Bundan sonra tüm öğrencilerimiz, personelimizle birlikte aynı yemekten yiyecekler' dedi ve şöyle devam etti:

Öğrencilerimiz Kütahya'ya geldiklerinde yerleşkemize yaptığımız dokunuşları görecekler ve burayı daha çok sevecekler. Biz öğrencilerimizi seviyoruz. Bu salgın sürecinde hem eğitim altyapımızda hem de yemekhane başta olmak üzere sosyal tesislerimizde iyileştirmeler yaptık. İnşallah DPÜ, bundan sonra hem eğitim hem de hayat standartları yüksek bir üniversite olacak. Gerektiğinde aynı anda 10 bin kişiye hizmet edecek kapasitede tasarlanan yemekhanemizi Ağustos başında hizmete almayı planlıyoruz.

Kütahya'nın yetiştirdiği ve Türkiye'nin en önemli sanayicilerinden Sayın İsmet Güral Beyefendi yemekhanemizin iç donanımları için 1 milyon TL bağış yaptı. Geçmişte öğrencilerimizin eğitimi, stajları, istihdamı ve burslarına da katkı sağlayan Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmet Güral ve ailesine üniversitemiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Gençlerimizin sağlıklı beslenmesi için yaptıkları bu önemli destek için şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimiz geldiklerinde inşallah 'İsmet Güral' mutfağında pişirilen yemeklerden yiyecekler, İsmet Amcalarına teşekkür edip dua edecekler.

Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez'in katıldığı teşekkür ziyaretinde konuyla ilgili düşüncelerini açıklayan İsmet Güral, 'Üniversite öğrencilerimize staj, burs ve istihdam konularında katkıda bulunmak bizleri her zaman memnun etmektedir. Aynı zamanda, Kütahya Dumlupınar Üniversitemizde gençlerimizin sağlıklı beslenmesi için atılan bu adımda yer almak bizi sevindirmiştir. Gençlerimizin iyi eğitim alması kadar iyi ve sağlıklı beslenmesi de önemlidir. Bana bu imkanları veren ve böyle güzel bir işte yardım ettiren Allahıma hamt olsun. Bize, milletimizin faydasına olacak daha çok işler yapmayı nasip etin" ifadelerini kullandı.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 02 Temmuz 2021, Cuma/ 231 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

Dpü'nün Yeni Yemekhanesine İsmet Güral'dan Büyük Destek

Güral Porselen, Evliya Çelebi, Türk Lirası, İsmet Güral, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Dpü'nün Yeni Yemekhanesine İsmet Güral'dan Büyük Destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı 16:38 Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı 16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim 16:12 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak 16:01 Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı 15:40 Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi 15:18 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi
Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum 15:06 Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları 14:36 Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları

Son Dakika Haberleri
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
16:01 Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak
15:42 Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı
15:40 Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı
15:17 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi
15:11 Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Kanada'da binden fazla çocuk kalıntısının Kızılderili çıkması sebebiyle yapılan protestolar kontrolden çıktı Kanada'da binden fazla çocuk kalıntısının Kızılderili çıkması sebebiyle yapılan protestolar kontrolden çıktı         
16:35
Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin         
16:19
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı         
15:42
Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok         
15:32
Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu         
15:12
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı         
15:01
Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı         
14:28
Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı         
14:24
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 16:50:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dpü'nün Yeni Yemekhanesine İsmet Güral'dan Büyük Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement