DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'dan Rektör Erdal'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeni atanan Prof. Dr. Fuat Erdal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, başarı dileklerini iletti.



Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Rektör Erdal, ülkemize hizmet etmek noktasında üniversitelerimiz başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla istişare içinde olacaklarını belirterek, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uysal'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal'ın, Rektör Uysal'ı uğurlamasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR