DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: "İddialar asılsız" - Son Dakika
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DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: "İddialar asılsız"

16.06.2022 11:49

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: "İddialar asılsız" İHA'ya konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: "Uluslararası öğrencilerin bir tanesinin bile masrafı üniversitemiz kaynaklarından karşılanmıyor, burs verilmiyor" Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal, Zafer Partisi Kütahya...

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: "İddialar asılsız"

İHA'ya konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal:

"Uluslararası öğrencilerin bir tanesinin bile masrafı üniversitemiz kaynaklarından karşılanmıyor, burs verilmiyor"

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal, Zafer Partisi Kütahya İl Başkanlığı'nın Sevgi yolunda açtığı stantta yer alan afişlerde ve yapılan basın açıklamasında, 'Kütahya'da yüksek öğrenim gören yabancı öğrencilerin masraflarının DPÜ tarafından karşılandığı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İHA'ya konuşan Rektör Uysal, "Uluslararası öğrencilerin bir tanesinin bile masrafı üniversitemiz kaynaklarından karşılanmıyor, burs verilmiyor" dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde 87 farklı ülkeden 8 bin 800 uluslararası öğrencinin eğitim aldığını, bu öğrencilerin bir tanesinin bile herhangi bir masrafının, üniversite kaynaklarından karşılanmadığını, ya da uluslararası herhangi bir öğrenciye, Üniversite tarafından burs verilmediğine dikkat çekerek Uysal, "Uluslararası öğrencilerimizin tamamı kayıt ücreti, ulaşım, yemek ve barınma masraflarını kendileri karşılıyor. Kaldı ki, söz konusu öğrencilerin önemli bir kısmı; geldikleri ülkelerde bakan, bürokrat ya da iş adamı gibi ekonomik yönden üst düzey insanların çocukları ve bunların Türkiye'deki kamu kaynaklarından yararlanmaya ihtiyacı bulunmuyor. Uluslararası öğrencilerimizin hiçbiri, Üniversitemizin sağladığı kaynaklar sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herhangi bir öğrencimizden daha ayrıcalıklı bir konumda değildir ve olamaz da. Hatta uluslararası öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerimizden çok daha yüksek miktarda harç ücreti ödeyerek Üniversitemizde öğrenim görüyor" şeklinde konuştu.

"Uluslararası öğrencilerimiz Kütahya'mıza ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunuyor"

Uluslararası öğrencilerin Kütahya'da hem farklı alanlarda eğitim aldıkları, hem de Kütahya'ya ve ülke ekonomisine katkıda bulunduklarına vurgu yapan Uysal, "Bu öğrenciler, Kütahya'ya maddi anlamda katkı sunmalarının yanı sıra, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sayesinde Türkçe öğrenerek gittikleri ülkelerde şehrimizin ve ülkemizin gönüllü birer kültür elçisi oluyorlar. Bizler, uluslararası öğrencilerimiz vasıtasıyla bir taraftan gönül coğrafyamızı genişletiyoruz, diğer taraftan da devlet adamlarımız ve iş insanlarımızın farklı ülkelerde temas kuracağı geleceğin bürokratlarını yetiştiriyoruz. Üniversitemizde okuyan uluslararası öğrencilerle ilgili basında çıkan asılsız haberler üzerine, basın açıklaması yapma gereği duymuş bulunmaktayım. İlgili haberde konu edilen asılsız bilgilere kaynak teşkil eden kişiler hakkında idari işlem başlatılmıştır. Ayrıca öğrencilerimizi günlük siyasetlerine alet etmeye çalışan şahısların konuyu araştırmadan yapmış oldukları açıklamalara itibar edilmemesini kamuoyundan önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: İddialar asılsız
DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: İddialar asılsız
DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: İddialar asılsız
DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: İddialar asılsız

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'Kütahya, üretken belediyeciliğin öncüsü' 'Kütahya, üretken belediyeciliğin öncüsü'
Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Kazım Uysal, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: 'İddialar asılsız' - Son Dakika

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