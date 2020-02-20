DPÜ Rektörü Prof. Dr. Uysal, çalışmalarını anlattı - Son Dakika

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, 27 yıllık köklü bir üniversite olarak 3 enstitü, 10 fakülte, 2 yüksekokul ve 14 meslek yüksekokulu ile eğitim verdiklerini bildirdi.



Göreve geldiği günden beri yaptığı çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Uysal, üniversitenin kente ve sanayisine büyük katkı sağladığını, sanayi ve üniversite iş birliğinin daha da gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Üniversitenin doluluk oranını yüzde 78'den 86'ya çıkardıklarını ve DPÜ'de 44 binin üzerinde öğrencinin öğrenim gördüğünü hatırlatan Uysal, "Bu konuda hedefimiz yüzde 100'e ulaşmak. Çalışmalarımızı hem daha çok tercih edilen hem de daha başarılı öğrencilerin tercih etmek istediği üniversite olma yönünde ilerletiyoruz." dedi.

Uysal, üniversiteye yeni fakülteler kazandırmak için YÖK'e başvurduklarını, uygun görülmesi durumunda DPÜ'nün daha da büyüyeceğini aktardı.

DPÜ'nün yabancı uyruklu öğrenciler tarafından da tercih edilen bir üniversite haline geldiğini belirten Prof. Dr. Uysal, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın üniversiteler için belirlediği hedef doğrultusunda biz de yabancı uyruklu öğrenci sayımızı artırmayı önceliklerimiz arasına aldık. Bu kapsamda da 2018-2019 döneminde 175 olan Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrenci sayımızı bu yıl 526'ya, bin 252 olan yabancı uyruklu öğrenci sayımızı da bin 785'e yükselttik. Diğer yandan imzaladığımız anlaşmalarla yurt içinde ve yurt dışında yeni iş birlikleri sağlıyoruz. Buraya gelen öğrenci ve akademisyenler ülkelerinde bizim birer kültür elçimiz oluyor. Tüm bu çalışmalarla uluslararasılaşma hedefimizi de en iyi şekilde gerçekleştiriyoruz."