Son Dakika Haberleri: DPÜ Rektörü Uysal'dan, AFSÜ Rektörü Okumuş'a nezaket ziyareti
Son Dakika Güncel DPÜ Rektörü Uysal'dan, AFSÜ Rektörü Okumuş'a nezaket ziyareti

DPÜ Rektörü Uysal'dan, AFSÜ Rektörü Okumuş'a nezaket ziyareti

1 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş'u makamında ziyaret etti.

DPÜ Rektörü Uysal'dan, AFSÜ Rektörü Okumuş'a nezaket ziyareti, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş'u makamında ziyaret etti.


Rektör Uysal'a ziyaret sırasında Genel Sekreter Prof. Dr. Atilla Batur da eşlik etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Okumuş, Rektör Uysal'a hediye takdim etti. Uysal, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek Okumuş'a minyatür tablo hediye etti. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kazım Uysal, Kütahya, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
"Savaşa hayır" diyen Yeşim Salkım, kendisine cevap veren astsubaya sert çıktı Bakan Albayrak: EYT gündemimizde yok Tuğçe Kazaz'dan Donald Trump'ın Türkiye tehdidine sert sözler: Küstah herif!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:43:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DPÜ Rektörü Uysal'dan, AFSÜ Rektörü Okumuş'a nezaket ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]