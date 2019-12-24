DPÜ Rektörü Uysal, Uluslararası İslam Birliği Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İstanbul'da düzenlenen 3. Uluslararası İslam Birliği Kongresinin açılış oturumunda bir konuşma yaptı.



Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) tarafından İstanbul'da düzenlenen ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin de tertip komitesi üyelerinden biri olduğu 3. Uluslararası İslam Birliği Kongresi'ne katılan Prof. Dr. Kazım Uysal, ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi ana teması altında gerçekleştirilen etkinliğin açılış oturumuna konuşmacı olarak katıldı. Kongrede Rektör Uysal'a Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur eşlik etti.



Kongrede yaptığı konuşmada kongrenin düzenlenmesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ekibine, ASSAM Başkanı Adnan Tanrıverdi'ye ve emeği geçen herkese çok teşekkür eden DPÜ) Rektörü Kazım Uysal," Hadis-i Şeriflerinde Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) 'Müminler kardeştir' buyurmuşlardır. Tarihe baktığımızda ise asr-ı saadet ve Osmanlı Devleti'nin güçlü olduğu dönemler dışında bu birlik ve beraberliği yakalayamadık. Bunun çokça sebepleri var ancak en önde geleni İslam coğrafyasının hayatını koruma derdine düşmesi ve diğer his ve gayelerin bunların arkasında kalmasındadır. Dolayısıyla da kim kendini koruyabilecek bir yer bulursa oraya sığındı ve sığındığı güce itaat etti" dedi.



Bu durumun çözümünün birlikten geçtiğini savunan Rektör Uysal, "Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) 'Müslümanlar kurşun dökülmüş taşlar gibi bir olmalı' der. Müslümanların aynı Peygamberimizin işaret ettiği gibi bir araya gelmesi durumunda ortaya çıkacak güç, her alanda olduğu gibi savunma sanayinde de oluşacak birlik ve beraberliğin temelini oluşturacaktır. Bu anlamda bizler bir İslam birliğini savunuyoruz ve o nedenle buradayız" şeklinde konuştu.



Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak ROKETSAN, HAVELSAN ve ASELSAN'la iş birliği projeleri yürüttüklerini hatırlatan Uysal, "Biliyorsunuz Kütahya bor diyarı. Biz Ulusal Bor Enstitüsü ile iş birliği projesi başlattık ve savunma sanayisi için yürüttüğümüz projeleri de içine alacak şekilde tüm projelerimizde yardım sözü aldık" ifadelerini kullandı.



İki gün süren 3. Uluslararası İslam Birliği Kongresi, 6 oturum ve 12 konu başlığında 50'nin üzerinde konuşmacının sunum yapmasıyla son buldu. - KÜTAHYA