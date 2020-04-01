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DPÜ Senatosundan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
6 saat önce
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosu (DPÜ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosu (DPÜ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi.
Video konferans aracılığıyla tek gündem maddesiyle toplanan olağanüstü toplanan DPÜ Senatosu, kampanyaya katkıda bulunma kararı aldı.
DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, kendisiyle birlikte rektör yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın ile Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur birer aylık maaşlarını bağışlayacaklarını açıkladı.
Senato, üniversitedeki tüm akademik ve idari personelinin de kampanyaya destek vermeleri tavsiyesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:16 Kaynak: AA
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