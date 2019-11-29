DPÜ Simav Teknoloji Fakültesi'nden İzmir'e teknik gezi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknoloji Fakültesi tarafından Makine ve İmalat Mühendisliği bölümlerinin öğrencileri için Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar A.Ş.'nin İzmir'deki tesislerine teknik gezi düzenlendi.



Fakültenin öğretim elemanları Doç. Dr. Alaattin Kaçal, Arş. Gör. Mesut Yazıcı ve Arş. Gör. Fatih Selim Bayraktar ile Makine Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin katıldığı teknik gezi kapsamında Simav'dan yola çıkan gezi grubu, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş.'nin İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasını yetkililer eşliğinde gezdi.



Gezi kapsamında akademisyen ve öğrencilere şirket hakkında genel bilgi verildikten sonra sırasıyla, enerji santrali, haddehaneler, talaşlı üretim atölyeleri, kalite kontrol laboratuvarı ve gaz üretim bölümleri gezdirildi.



Gezi kapsamında kalite kontrol laboratuvarında örnek bir testi gözlemleyen öğrenciler, çelik çubuk üretim sürecini izlerken, sürecin işleyişi hakkında bilgi edindiler.



Gezi sonunda Doç. Dr. Alaattin Kaçal tarafından şirket yetkilisine, günün anısı olarak, üzerinde Üniversitenin adı ve logosu yer alan çini tabak hediye edildi. - KÜTAHYA