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Dpü Tömer'den Futbol Turnuvası - Son Dakika

Dpü Tömer'den Futbol Turnuvası

18.06.2021 21:05
Dpü Tömer'den Futbol Turnuvası, System.String[]

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ TÖMER'den Futbol Turnuvası Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezimizin (DPÜ TÖMER) öğrencilerimiz arasında gerçekleştirdiği 1. Öğrenciler Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyon kupasını aldı.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ TÖMER'den Futbol Turnuvası Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezimizin (DPÜ TÖMER) öğrencilerimiz arasında gerçekleştirdiği 1. Öğrenciler Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyon kupasını aldı.

DPÜ TÖMER'in futbol turnuvasında şampiyon belli oldu.

Yabancı Diller Yüksekokulumuzun spor alanlarında düzenlenen 1. Öğrenciler Arası Futbol Turnuvası'nda bugün oynanan final maçıyla tamamlandı. Turnuvanın ardından düzenlenen ödül törenine Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, rektör yardımcılarımız Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Atilla Batur, DPÜ TÖMER Müdürümüz Doç. Dr. Ahmet Uslu, TÖMER personelleri ve öğrencilerimiz katıldı.

Konuşmasında finale çıkan iki takım başta olmak üzere tüm öğrencilerimizi kutlayan Prof. Dr. Kazım Uysal, "Müdürümüz Doç. Dr. Ahmet Uslu'yu ve TÖMER çalışanlarını düzenledikleri bu turnuvadan dolayı tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz için çok eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı bir etkinlik. Biz bu etkinlikte Azerbaycanlı bir öğrenci ile Fildişi Sahilleri öğrencilerinin, Çadlı öğrenci ile Lübnanlı, Endonezyalı bir öğrencinin uyum içinde birlikte hareket edebildiğini, aynı amaç için kardeşlik duygusu içinde sevinip üzülebildiklerini gördük. 38 ülkeden tüm öğrencilerimiz barış içinde böyle bir etkinlikte bulunması bizler için de bir örnek olmuştur. TÖMER öğrencilerimizin eğitimleri sürerken bir yandan da bu gibi sosyal etkinliklere katılmalarını önemsiyoruz. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi ve şampiyonluğa ulaşan takımı kutluyorum. Yeni etkinliklerde buluşmayı diliyorum" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Uysal'ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Hem şampiyon hem de ikinci olan takımı kutlayan Rektörümüz, şampiyon takıma plaket ve şampiyonluk kupasını, ikinci olan takıma da madalyalarını sundu ve öğrencilerimizi tek tek kutladı. Uysal, son olarak turnuvanın düzenlenmesinde eş güdümü sağlayan Dilan Ögmen'e de plaket verdi.

Tören, öğrencilerimize yapılan tatlı ikramı ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 18 Haziran 2021, Cuma/ 59 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, dumlupinar üniversitesi,

Dpü Tömer'den Futbol Turnuvası

Kazım Uysal, Şampiyon, Futbol, TÖMER, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Dpü Tömer'den Futbol Turnuvası - Son Dakika


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