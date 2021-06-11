Dpü Tto'da Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi - Son Dakika

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ TTO'da Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin (DPÜ TTO) dört yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulu üyeleri Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından onaylandı ve çalışmalarına başladı.

DPÜ TTO'da yeni yönetim kurulu görevine başladı.

Teknoloji Transfer Ofisimizin Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tevfik Bayer, Rektörümüz ve aynı zamanda DPÜ TTO Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Kazım Uysal'ı makamında ziyaret ederek DPÜ TTO'nun yeni yönetim kurulunda yer alan isimlerin belirlendiğini bildirdi ve kendisinin onayına sundu.

Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından onaylanan ve dört yıl süreyle görev yapacak olan akademisyenlerimizin yer aldığı listede şu isimler bulunuyor:

Prof. Dr. Kazım Uysal Prof. Dr. Hasan Göçmez Prof. Dr. Ersan Öz Prof. Dr. Cengiz Karagüzel Prof. Dr. Fatih Şen Doç. Dr. Eray Acar Doç. Dr. Serdar Özyön Dr. Öğr. Üyesi M. Yunus Şişman Dr. Öğr. Üyesi Kemal Cem Köse

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 11 Haziran 2021, Cuma/ 51 defa okundu.

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