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DPÜ ve BOREN arasında iş birliği

7 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Ulusal Bor Araştırmaları Enstitüsüne (BOREN) bir ziyarette bulunarak iki kurum arasında iş birliği olanaklarını görüştü.

DPÜ ve BOREN arasında iş birliği, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Ulusal Bor Araştırmaları Enstitüsüne (BOREN) bir ziyarette bulunarak iki kurum arasında iş birliği olanaklarını görüştü.


Enstitünün toplantı salonunda BOREN Başkanı Doç. Dr. Abdulkerim Yörükoğlu ve kurum yetkililerinin katıldığı toplantıda Rektör Kazım Uysal'a, Rektör Yardımcısı Hasan Göçmez eşlik etti.


BOREN'in kurumlar arası iş birliklerini daha da ileri aşamalara taşıyabilmek ve bor ile ilgili öncelikli konular temelinde eş güdüm toplantılarının bir parçası olan görüşmede Hasan Göçmez, Dumlupınar Üniversitesinde yapılan bor ile alakalı akademik projeler hakkında bilgiler verdi.


Geçtiğimiz günlerde de Üniversiteyi ziyaret eden ve İleri Teknolojiler Merkezi (DPÜ-İLTEM) hakkında bilgiler edinen BOREN Başkanı Yörükoğlu, verilen bilgilerden dolayı Rektöre ve Rektör Yardımcısına teşekkür etti.


Görüşmede ayrıca BOREN ve DPÜ arasında iş birliğinin artırılması ve iki kurumun karşılıklı olarak laboratuvarları kullanabilmesi ile ilgili protokol yapılması konusunda fikir birliğine varıldı. - KÜTAHYA

Kazım Uysal, Dumlupınar, Kütahya, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
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