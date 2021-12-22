DPÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda akreditasyonlu eğitim veriliyor - Son Dakika

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yabancı Diller Yüksekokulunun, İngiltere merkezli bir uluslararası akreditasyon kuruluşundan aldığı akreditasyonla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Okul Müdürü Prof. Dr. Kaan Erarslan, yaptığı açıklamada, okulda her geçen yıl eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını, bu kapsamda geçen yıl Eğitim-Öğretim Sistemi, Yönetim Sistemi ve Ölçme-Değerlendirme Standartları ile İngiltere merkezli akreditasyon kuruluşu Pearson Assured tarafından akreditasyon belgesi almaya hak kazandıklarını belirtti.

Böylelikle yüksekokulun yabancı dil eğitim kalitesi, uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından tescil edilmiş olduğunu vurgulayan Erarslan, şunları kaydetti:

"2012 yılında kurulan DPÜ Yabancı Diller Yüksekokulunun bünyesinde, Yabancı Diller Bölümü, İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü ve Arapça Mütercim-Tercümanlık Bölümü olmak üzere üç bölüm bulunuyor. Hazırlık sınıfı sonunda başarılı olan öğrenciler, İngiliz kuruluşu tarafından verilen sertifika ile ödüllendirilmektedir. Ayrıca, öğrenciler, yüksekokulda İngilizce derslerinin yanı sıra ikinci yabancı dil (Almanca, Fransızca, Rusça, Japonca ve İtalyanca) öğrenme fırsatı da bulmakta ve başarılı olmaları halinde sertifikalandırılmaktadır."

Prof. Dr. Erarslan, Yabancı Diller Yüksekokulunun akademik ve idari personelinin disiplinli çalışması ve üniversite yönetiminin desteğiyle yoluna devam ettiğini sözlerine ekledi.