Son Dakika Haberleri: Dpü'ye Erişilebilirlik Belgesi

Dpü'ye Erişilebilirlik Belgesi

39 dakika önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca denetlenen 6 binası, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklerde "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazandı.

Dpü'ye Erişilebilirlik Belgesi, System.String[]
Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca denetlenen 6 binası, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklerde "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazandı.

Vali Ömer Toraman, Dünya Engelliler Günü sebebiyle engelli dernekleri yöneticileri ve üyelerini kabul ettiği toplantıda, aralarında Dumlupınar Üniversitesinin de yer aldığı 10 kurum ve kuruluşa Erişilebilirlik Belgesi sundu.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen etkinlikte Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ile STK Temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

Etkinlikte, daha önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili birimlerince denetlenen Üniversitenin Rektörlük, Engelsiz Öğrenci Birimi, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Hüsnü Özyeğin Öğrenci Yurdu ve Konukevi binalarının erişilebilirlik belgeleri Vali Ömer Toraman tarafından Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'e ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan'a verildi.

Belgelerin takdiminde kurum ve kuruluş temsilcilerini tebrik eden Vali Toraman, "Bu bir zihniyet meselesi. Kamu ve özel sektör olarak hizmet verdiğimiz vatandaşların bir kısmının da engelli olduğunu düşünerek, onların özel ihtiyaçlarına dönük çözümler üretmek konusunda hassasiyeti artırmalıyız. Asıl olan engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduklarında ilgili yerlere ulaşabilmeleridir. Engelli vatandaşlarımız için yapılabilecekleri yapmalıyız" dedi.(EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:13 Kaynak: İHA

Kütahya, Dünya Engelliler Günü, Dumlupınar, Güncel
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