Son Dakika Haberleri: Dpü-Yeşilay İş Birliği Devam Edecek

Dpü-Yeşilay İş Birliği Devam Edecek

4 saat önce

Yeşilay Kütahya Şubesi, 2019 yılında Dumlupınar Üniversitesinde yürütmeyi planladığı projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'le bir araya geldi.

Dpü-Yeşilay İş Birliği Devam Edecek, System.String[]
Yeşilay Kütahya Şubesi, 2019 yılında Dumlupınar Üniversitesinde yürütmeyi planladığı projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'le bir araya geldi.

Yeşilay Şube Başkanı Nuri Çetin ve beraberindeki heyet, Rektör Remzi Gören ile bir araya gelerek iki kurumun ortak projeleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Şube Başkanı Nuri Çetin'e kurum personeli Nimet Demirci, DPÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Genç Yeşilay Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. İrfan Terzi, DPÜ Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı Eda Yıldır ve Yeşilay Gönüllüsü Derda Arı eşlik ettiler.

Görüşmede, Yeşilay'ın bu yıl Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'la birlikte yürüttüğü "Benim Kulübüm Yeşilay" Projesi'nin başarıyla tamamlandığını hatırlatan Şube Başkanı Nuri Çetin, "2019'da bazıları devam etmekte olan Akran Eğitimi, Okullarda Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi, Yeşilay Elçileri ve Yeşil Sahne gibi çok sayıda projeyi Prof. Dr. İrfan Terzi ve DPÜ Genç Yeşilay Topluluğu ile hayata geçireceğiz. Bu projeleri gerçekleştirirken Dumlupınar Üniversitesiyle olan iş birliğimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Remzi Gören ise, Yeşilay Kütahya Şubesinin üniversitelerindeki çalışmalarından memnun olduğunu söyleyerek 2019'da gerçekleştirilecek etkinlikler için de DPÜ'nün Yeşilay'a elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.(EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:17 Kaynak: İHA

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