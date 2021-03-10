Dr. Abdulhamit Enes Camcıoğlu: "Sigara içenler Covid-19'u daha ağır geçiriyor" - Son Dakika

Dr. Abdulhamit Enes Camcıoğlu: "Sigara içenler Covid-19'u daha ağır geçiriyor"

10.03.2021 23:59

Dr. Abdulhamit Enes Camcıoğlu: "Sigara içenler Covid-19'u daha ağır geçiriyor" "İnsanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden biri sigaradır" Şırnak Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'nde görevli Dr.

Dr. Abdulhamit Enes Camcıoğlu: "Sigara içenler Covid-19'u daha ağır geçiriyor"

"İnsanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden biri sigaradır"

ŞIRNAK - Şırnak Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'nde görevli Dr. Abdulhamit Enes Camcıoğlu, insanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden birinin sigara olduğunu belirterek, "Yapılan araştırmalar, sigara içenlerin Covid-19'u daha ağır geçirdiğini ortaya koymaktadır. Sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve tedavi edilebilir" dedi.

Şırnak Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniğine, yeni tip korona virüs (Covid - 19) salgını döneminde başvuran kişi sayısının arttığı bildirildi. Poliklinikte görevli halk sağlığı uzmanı Dr. Abdulhamit Enes Camcıoğlu, Covid-19 nedeniyle haftada üç gün hizmet verdiklerini, bu dönemde sigarayı bırakmak isteyenlerden yoğun randevu aldıklarını söyledi.

Yapılan çalışmalara göre sigara içenlerde korona virüsün 15 kat daha fazla risk oluşturduğunu aktaran Camcıoğlu, hastaların öyküleri ve sigaraya bağlılıklarına göre tedavi uyguladıklarını, tedavi sürecinde hastaların kronik hastalıklılarını da göz önüne aldıklarını belirtti. Tedavide nikotin bandı ve ilaç verdiklerini ifade eden Camcıoğlu, "Tedavi 2 - 3 ay sürüyor. Daha önce haftada 3-4 kişi polikliniğe başvuruyordu. Şimdi haftada 15 kişi sigarayı bırakmak için bizden randevu alıyor. Virüsün sigara içenlerde görülme olasılığı nedeniyle taleplerin de bu yönde arttığını düşünüyoruz. Korona virüs, zatürre yapabilen bir hastalık. Ayrıca, sigara bağışıklık sistemini zayıflattığı için kişinin Covid-19 olma riskini arttırmaktadır" diye konuştu.

Şırnak Devlet Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniğinde görevli Dr. Abdulhamit Enes Camcıoğlu, sigarayı bırakmak isteyenleri polikliniğe beklediklerini sözlerine ekledi.

Dr. Abdulhamit Enes Camcıoğlu: Sigara içenler Covid-19'u daha ağır geçiriyor
Dr. Abdulhamit Enes Camcıoğlu: Sigara içenler Covid-19'u daha ağır geçiriyor
Dr. Abdulhamit Enes Camcıoğlu: Sigara içenler Covid-19'u daha ağır geçiriyor
Dr. Abdulhamit Enes Camcıoğlu: Sigara içenler Covid-19'u daha ağır geçiriyor

Şırnak Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Sigara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Dr. Abdulhamit Enes Camcıoğlu: 'Sigara içenler Covid-19'u daha ağır geçiriyor' - Son Dakika


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