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Dr. Ahmet Özyalçın: "Okullarımızın açılması yapacağımız aşıya bağlı" - Son Dakika

Dr. Ahmet Özyalçın: "Okullarımızın açılması yapacağımız aşıya bağlı"

09.08.2021 14:47

Dr. Ahmet Özyalçın: "Okullarımızın açılması yapacağımız aşıya bağlı"- İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.

Dr. Ahmet Özyalçın: "Okullarımızın açılması yapacağımız aşıya bağlı"- İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın:

"Servisler de yatan hastalarımızın yüzde 90'dan fazlası ya aşısını tam yaptırmamış veya eksik aşı yaptırmış kişilerden oluşuyor"

KAYSERİ - Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesinin en önemli faktörünün aşı olduğunu söyleyerek, "Servisler de yatan hastalarımızın yüzde 90'dan fazlası ya aşısını tam yaptırmamış veya eksik aşı yaptırmış kişilerden oluşuyor" dedi.

Kayseri'de, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin farklı noktalarında kurulan mobil aşı noktalarındaki aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın da, aşı noktalarını ziyaret ederek, bilgiler aldı. Ardından açıklamalarda bulunan Özyalçın, Kayseri'de 1 milyon 232 doz aşı uygulandığını dile getirerek, "Pandemiden çıkışımızın birinci maddesi aşıdır. Aşı yaptırmazsak, kendimizi koruyamayacağız, çevremizi koruyamayacağız. Biz yeni dönem de okullarımızı açmak istiyoruz. Okullarımızın açılması yapacağımız aşıya bağlı. İl Sağlık Müdürlüğü olarak tüm ekibimizle hazırız. Günlük yaklaşık tüm Kayseri için 30 bin civarında aşı yapabiliyoruz. Yarın itibariyle de aile sağlık merkezlerimizde ciddi bir şekilde aşılama başlayacağız. İlimizde yapmış olduğumuz 30 bin doz aşının ağırlıklı miktarını bu merkezlerimizde yapıyoruz. Çünkü aile hekimi arkadaşlarımız aşısını yaptırmamış insanlarımıza çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. Onları aşılara davet edebiliyorlar. Aşılarını yapmasını sağlayabiliyorlar" dedi.

"Aşı yaptırmazsak, belki okullarımızı açamayacağız"

Özyalçın, "Aşıyı yaptırmazsak okullarımızı açamayacağız belki de yüz yüze eğitimi başlatamayacağız. İş yerlerimizi tekrar kapatmak zorunda kalacağız. Dünya da bazı ülkelerde özellikle delta varyantından dolayı kapatmayı konuşmaya başladık. Bizim bu kapatmayı konuşmamamız lazım ve en önemlisi pandemiyi artık gündemimizden çıkartıp normal hayatımıza dönmemiz gerekiyor ki bununda ana reçetesi bilim dünyası bizlere verdi. Hekimlerimiz bizlere verdi, lütfen aşılarımızı olalım. Birinci maddemiz aşı. Bu nokta da tüm halkımızı aşı noktalarımıza, aile hekimlerimize, hastanelerimize randevu alarak gelmeleri noktasında davet ediyorum. Randevularımızı merkezi hekim sistemi üzerinden alabiliriz. E-Nabız üzerinden alabiliriz. Ayrıca çok işleri yoğun olan arkadaşlarımıza sistem izin verdiği durumlarda biz yardımcı olmaya gayret ediyoruz, yardım etmeye çalışıyoruz. Geçen hafta içerisinde bildiğiniz gibi Biontech aşı konusunda hafif bir lojistik bir sıkıntısı olmuştu. Fakat şuanda yeterince aşımız elimizde var. Dolayısıyla halkımızın tereddüt etmeden aşılama noktalarına gelerek randevularını alıp aşılarını yaptırmaları bizim için çok önem arz etmekte" ifadelerini kullandı.

"Yoğun bakımlarda yatanların yüzde 90'ı aşısız"

Yoğun bakımlarda yatan hastaların yüzde 90 oranında aşı olmadığını kaydeden Ahmet Özyalçın, "Şuanda Kayseri'de 80 bin civarında insanımız 1. doz aşısını yaptırmış fakat 2. doz aşısını gelmemiş durumda yani 42 günlük aşılama süresini geçmiş durumda ki bu da bizim için çok önemli. Mutlaka 2. dozları 50 yaş üzerindiyseniz 3. dozları yaptırmamız gerekiyor. Geçen hafta içerisinde şehir hastanesinden açıklama yaptık. Şuanda yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 90'ı, servisler de yatan hastalarımızın yüzde 90'dan fazlası ya aşısını tam yaptırmamış veya eksik aşı yaptırmış kişilerden oluşturmakta. Kayseri' de biz 65 yaşın üzerinin yüzde 80'i aşılamış durumdayız. Fakat yaş aşağılara geldikçe maalesef bu oranımız düşmekte. Yarın eylül ayı içerisinde okullarımızı açacağız. Biz 16-24 yaş arasını ve 30 yaş üzerini hepsini aşıya bekliyoruz ki rahat olarak hareket edelim, bu pandemiyi de yenmiş olalım. Aşı noktasına gelirken bir talepte daha bulunuyoruz halkımızdan, lütfen yakın olan bir eşinizi, bir tanıdığınızı, bir arkadaşınızı hiç aşı yaptırmamışsa araya girin, randevusunu alın bize getirin, biz aşısını yapalım. Biz tüm Kayseri İl Sağlık ekibi olarak valimizin öncülüğünde bu iş için hazırız, bekliyoruz" diye konuştu.

Dr. Ahmet Özyalçın: Okullarımızın açılması yapacağımız aşıya bağlı
Dr. Ahmet Özyalçın: Okullarımızın açılması yapacağımız aşıya bağlı
Dr. Ahmet Özyalçın: Okullarımızın açılması yapacağımız aşıya bağlı
Dr. Ahmet Özyalçın: Okullarımızın açılması yapacağımız aşıya bağlı

İl Sağlık Müdürlüğü, COVIRAN Bereket, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Dr. Ahmet Özyalçın: 'Okullarımızın açılması yapacağımız aşıya bağlı' - Son Dakika


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