Dr. Aktümen: "Toplum olarak öfkeliyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dr. Aktümen: 'Toplum olarak öfkeliyiz' - Son Dakika

Dr. Aktümen: "Toplum olarak öfkeliyiz"

6 saat önce

Nilüfer Belediyesi tarafından gösterime sunulan 'Asabiyim ben' adlı film, sanatseverlerden tam not aldı.

Dr. Aktümen:

Nilüfer Belediyesi tarafından gösterime sunulan 'Asabiyim ben' adlı film, sanatseverlerden tam not aldı. Filmin psikolojik çözümlemesini yapan Dr. Aslı Aktümen, son yıllarda toplumun çok öfkeli olduğuna dikkat çekti.


Konak Kültürevi'nde Damian Szifron'un yönettiği 'Asabiyim ben' adlı film sanatseverle buluştu. Arjantin yapımı olan ve 6 kısa hikayeden oluşan filmde, öfkenin iliklere işlediği toplumda, aşkların, nefretin ve intikam duygusunun hüküm sürdüğü bağımsız fertlerin öykülerine yer veriliyor. İki saat süren gösteriminin ardından yapılan söyleşide ise Psikiyatrist-Psikoterapist Dr. Aslı Aktümen filmin psikolojik çözümlemesini yaptı.


Öfkenin toplumuzda son yıllarda sıkça görüldüğünü ifade eden Aslı Aktümen, "Öfkenin bastırılması doğru değildir. Öfkeyi doğru anlamlandırmak gerekir. Öfke güçlü bir duygudur ve bazı insanlar kendisini güçlü hissetmek adına öfkeye ihtiyaç duyar. Öfkenin sebepleri var. Öfkeli insan mutsuz insandır. Öfkeye sebep olan durumları iyi ele almak gerekir. Kandırılmak ve aldatılmak insanlarda öfkeye sebep olan duyguların başında geliyor. Hacı Bektaş Veli'nin sözünde olduğu gibi, 'Her ne ararsan önce kendinde ara'. Bu, ilmi dayanakları olan bir cümledir. Öfkelendiğimiz durumlar hakkında öz eleştiri yapmalıyız. Toplum olarak çok öfkeliyiz. Haklı olmak ile hakkını aramak arasında sınır var. Hakkını aramakla da haddini bilmek arasında bir sınır var. Hızlı çıkışlarımız olmamalı. Bu filmde toplumsal hayattaki birçok olay gözler önüne serilmiş" dedi.


Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği söyleşi sonunda Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Dilber Dereli, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına Aslı Aktümen'e teşekkür etti. - BURSA

nilüfer belediyesi, Konak Kültürevi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:19 Kaynak: İHA
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