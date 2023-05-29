Dr. Ali Şahan'ın kliniğine Tolga Gürsoy dokunuşu İç mimar Tolga Gürsoy: Dr. Şahan'ın kliniğinde hastaların hislerinden yola çıktık

Konut, restoran, güzellik merkezi ve klinik projeleriyle dikkat çeken iç mimar Tolga Gürsoy, son olarak ortağı ve meslektaşı Ahmet Yalçın'la birlikte Ankara'da ses getiren bir projeye imza attı. Gürsoy, Ankara'nın Çankaya ilçesinde, prestijli bir noktada hizmet veren, üç katlı bir kliniği yeniledi. Dermatolog Dr. Ali Şahan'a ait olan ve Atakule'nin tam karşısında bulunan, toplamda 700 metrekarelik kliniğin tasarım ve uygulamasına Yalçın'la birlikte imza atan Gürsoy, ilgi gören projenin detayları hakkında bilgi verdi.

MEVZUATLARA HARFİYEN UYULDU

Projelerine başlamadan önce işverenlerin istek ve ihtiyaçlarını tespit ettiklerini dile getiren Tolga Gürsoy, Dr. Ali Şahan'ın kliniği için de önce kendisi ve ortağı Deniz Şahan'la, ayrıca klinik yetkilileriyle uzun süre toplantılar yaptıklarını belirtti. Güzellik merkezi, hastane, klinik gibi sağlık yapılarında yasal mevzuatlara harfiyen uymanın büyük önem taşıdığını ifade eden Gürsoy, "Hijyen ve sağlık önlemlerini göz önünde bulundurarak bir tasarım planı oluşturduk" dedi.

HİSLER YOL GÖSTERDİ

Hem klinikteki ihtiyaçlar hem de yönetmelikle ilgili tüm araştırmaları yaptıktan sonra çalışmalarına start verdikleriin anlatan Tolga Gürsoy, "Ali Hoca'nın kişisel zevkleri ve kurumsal karakteri de bizim için yol gösterici unsurlardan oldu. Bizim için buradaki hisler de önemliydi. Dr. Ali Şahan'ın hastalarına hissettirdiklerinden yola çıkarak kullanacağımız sembolleri belirledik" diye konuştu.

HASTALAR İÇİN KİLİT NOKTASI

Klinikte tedavi alan hastaların buradaki hizmet sonrası hayatlarına yeni bir başlangıç yaptıklarına dikkat çeken Tolga Gürsoy, detaylar hakkında şunları söyledi: "Bu klinik, onların hayatında bir kilit noktası. Biz de ortağım Ahmet Yalçın'la spiral bir kilit simgesini ana temamız haline getirdik. Bu simgeye, kliniğin giriş alanı başta olmak üzere tüm işlem odalarında yer verdik. Burada yaratılan ikinci hissiyat; özgürleşme temasıydı. Onu da mekâna girişteki galeride 200'den fazla camdan yapılmış kuşlardan oluşan aydınlatma ile yansıttık. Bu tasarım, gecesiyle gündüzüyle mekâna tamamen özgürleştirici bir hava katmış oldu."

SICAK VE CİDDİ

Dr. Ali Şahan'ın çok sevilen bir kişi olduğunu da dile getiren Tolga Gürsoy, "Onu gördükçe danışanların güveni artıyor. Bu güven duygusunu pekiştirmek için biz de kliniğin ana girişinde kendisinin el boyaması görseline yer verdik" dedi. Gürsoy, Dr. Şahan'ın kliniğinde kullandıkları detaylarla ruha hitap eden bir mekân yaratmayı hedeflediklerini belirtti: "Beyaz ve koyu gri tonlarını tercih ederek hem sıcak hem de ciddiyeti bozmayan bir atmosfer oluşturduk. Kliniği süsleyemeyeceğimiz için dikey lake çıta uygulamaları ve dinamik tavan aydınlatmaları ile çağdaşlaştırılmış bazı hareketler katmaya çalıştık. Sağlık sektörü standartlarının üzerinde bir kalite ortaya çıkardık."