Son Dakika Haberleri: Dr. Aydoğan Arslan, Ziyaretlerini Sürdürüyor

Dr. Aydoğan Arslan, Ziyaretlerini Sürdürüyor

50 dakika önce

Ev toplantısında vatandaşlar ile bir araya gelen İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Dr. Aydoğan Arslan, Ziyaretlerini Sürdürüyor, System.String[]
Ev toplantısında vatandaşlar ile bir araya gelen İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Dr. Aydoğan Arslan, sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında Adnan Menderes Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. İş yerlerine girerek vatandaşlarla selamlaşıp bir süre sohbet eden ve esnafın sorunlarını dinleyen Arslan, adını ticaretten alan şehrin bölge ticaretinin merkezi olacağını söyledi. Abalı Mahallesi'nde düzenlenen ev toplantısında vatandaşlarla bir araya gelen Aydoğan Arslan, programının devamında ise Çökekler, Rüstemler ve Taşlık Mahallelerinde de ziyaretlerde bulundu.

Gerçekleştirdikleri ziyaretler esnasında konuşan Dr. Arslan, "Ziyaretlerimiz esnasında kimisi taziye evi istiyor kimisi ise çocuk parkı ve gençler için futbol alanı vb. şeyler istiyor. Bunlar zaten belediyenin görevi. Ben doktorum hasta bakıyorum diye övünürsem yanlış olur, bu zaten benim görevim. Bir belediye başkanı bunları yapıyorum diye övünürse yanlış olur, bunlar görevidir ve bunları yapması lazım. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, çeşitliliğimizi zenginlik olarak görerek, bu şehrin sahibi insanları yönetime katılımcı kılarak el ele, gönül gönüle vererek Adapazarı'nı yeniden mamur hale getireceğiz. Sizlere hizmet etmek istiyorum, Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle bu işi yapacağız inşallah" dedi.

Örnek bir Adapazarı hedeflediklerini ifade eden Dr. Aydoğan Arslan, "Alt yapısıyla, üst yapısıyla, spor alanlarıyla, sosyal tesisleriyle planlı bir Adapazarı'ndan başlayarak çevreci ve vizyoner bakışla örnek bir Adapazarı hedeflemekteyiz. Derdi olan insanlara derman olmak için bu yola çıktık. ve inşallah bu şehre faydamız olacak işleri yapacağız" diye konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:01 Kaynak: İHA

İYİ Parti, Adapazarı, Aydoğan Arslan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın Neler Biliyorum" Diyerek Muş Türküsünü Söyledi Meral Akşener: Sarayın Günlük Harcaması 2 Trilyon Lira Ünlü Profesör Zeki Fındıkoğlu'nun Kullandığı Cip Yayaların Arasına Daldı Meral Akşener'den İddialı Çıkış: İstanbul, Ankara ve Bursa'yı Alıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 16:51:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dr. Aydoğan Arslan, Ziyaretlerini Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]