Dr. Baş, "Kovid -19 virüsü ile yaşamayı öğreneceğiz" - Son Dakika

Dr. Baş, "Kovid -19 virüsü ile yaşamayı öğreneceğiz"

11.11.2020 11:58
Dr. Baş,

Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) çalışanlarına Kovid-19'dan korunma yolları eğitimi veren Dr. Nuh Baş, virüsün uzun yıllar etkisini sürdüreceğini belirterek "Bu virüsle birlikte yaşamayı öğreneceğiz" dedi.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) çalışanlarına Kovid-19'dan korunma yolları eğitimi veren Dr. Nuh Baş, virüsün uzun yıllar etkisini sürdüreceğini belirterek "Bu virüsle birlikte yaşamayı öğreneceğiz" dedi.

Kovid-19 salgınına karşı üyelerinin ve çalışanlarının güvenliği için sık ilaçlama yaptıran, uyarıcı afişler yaptırarak üyelerine dağıtan Milas Ticaret ve Sanayi Odası, çalışanlarını da bilgilendirmek amacıyla eğitim düzenledi. MİTSO'nun anlaşmalı sağlık kuruluşunun doktoru Nuh Baş tarafından oda çalışanlarına verilen eğitimde Kovid 19'un etkisini yıllarca sürdüreceğini belirterek "Bu virüsle birlikte yaşamayı öğreneceğiz" dedi.

Dr. Nuh Baş, Kovid-19 salgınına bir virüsün neden olduğunu anlatarak "Virüsler, kendi kendini çoğaltabilen en basit organizmalar olarak bilinmektedir. Sadece genetik yapısını taşıyan DNA veya RNA dinelin molekülleri çevreleyen bir protein tabakasından ibarettir ve onu çevreleyen bir protein tabakası vardır. Bu kadar basit bir organizmanın kendi kendine dışarıda çoğalma yeteneği yoktur. Bu nedenle bir hücre içine girerek ve orada parazit olarak yaşayarak çoğalır" dedi.

Vücudun, içeriye yabancı bir organizmanın girmesi durumunda gösterdiği tepkiyi de anlatan Dr. Nuh Baş "Vücudumuza yabancı bir organizma girdiği zaman bağışıklık sistemi, bu yabancı maddelerin üzerindeki yabancı proteinin vücuttaki diğer proteinlerden farklı olduğunu algılar. Algılayınca bu yabancı proteine karşı onu etkisiz hale getirecek antikor proteinleri üreterek vücudu korumaya çalışır. Antikorlar yabancı proteinlere bağlanarak onları işlevsizleştirir. Aşılarda da aynı mantık kullanılır. Aşı içerisinde bulunan madde virüsün kendisi değil, hücre içine girmekte kullandığı proteinlerdir" dedi.

Korana virüs enfeksiyonu belirtileri arasında en sık karşılaşılan semptomların birkaç gün boyunca devam eden yüksek ateş, baş ağrısı ve kuru öksürük olduğunu, daha ağır vakalarda ise enfeksiyonun zatüreye, akut solunum yetmezliğine, böbrek yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabildiğini belirten Dr. Nuh Baş, virüsün insandan insana geçiş yollarını da anlattı. Dr. Baş "Virüs, hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların solunum salgılarının temas ettiği yüzeylere dokunmasından sonra ellerin göz, ağız, burun teması ile bulaşmaktadır" dedi. Virüsün solunum sistemine yerleştikten sonra bazen semptom göstermediğini bura rağmen virüsü taşıyan kuluçka dönemindeki kişilerin de hastalığı bulaştırabildiğini ifade eden Dr. Nuh Baş korona virüsün yayılmasının önlenmesi için mutlaka maske takılmasını, karşılıklı mesafeye dikkat edilmesini ve özellikle el hijyenine önem verilmesini istedi.

Korona virüs belirtilerinin kişinin bağışıklık sistemi ve yaşına bağlı olarak değişiklik gösterebildiğine değinen Dr. Nuh Baş, virüsün genellikle hastanın enfekte olmasından 3 ile 10 gün içinde belirti vermeye başladığını belirtti.

Koronavirüsün uzun yıllar varlığını sürdüreceğini de ifade eden Dr. Nuh Baş "Bu virüsle birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Zaman içinde aşı bulunsa ve geliştirilse bile virüs yok olmayacak. Virüsle mücadele etmenin en iyi yolu bağışıklık sisteminin güçlendirilmesidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ise çeşitli ilaçlar, çeşitli yapay vitaminler almaya gerek yok. Doğal besinler alarak, dengeli beslenerek bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz" diye konuştu.

Hastalıklarla mücadelenin bilinçli bir şekilde yapılmasının önemine de değinen Dr. Nuh Baş "Bu mücadelede nasıl yapmalıyız sorusundan daha önemli olan neden yapmalıyızdır. Neden yaptığımızı bilirsek başarılı oluruz" dedi.

Maske konusunda da açıklama yapan Dr. Nuh Baş maskenin insanların soluduğu havayı tekrar tekrar solumak zorunda kalmasına neden olduğunu ve bunun da iyi bir şey olmadığını belirterek "Özellikle açık havada, spor yaparken maske takmak son derece sakıncalı. Çünkü spor yaparken daha çok oksijene ihtiyacımız var" dedi ve özellikle asansör, apartmanların ortak kullanım alanları gibi mekanlarda virüsün ortamda bulunabileceğini belirterek bu gibi yerlerde mutlaka maske takılması gerektiğini bildirdi. - MUĞLA

Dr. Baş, Kovid -19 virüsü ile yaşamayı öğreneceğiz
Dr. Baş, Kovid -19 virüsü ile yaşamayı öğreneceğiz

Koronavirüs, Genetik, Ticaret, Milas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dr. Baş, 'Kovid -19 virüsü ile yaşamayı öğreneceğiz' - Son Dakika


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