Dr. Bedir, "Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" - Son Dakika
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Dr. Bedir, "Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir"

6 saat önce

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir yeni koronavirüs COVİD-19 hastalığından korunmak için kişisel hijyenin önemine vurgu yaptı.

Dr. Bedir,

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir yeni koronavirüs COVİD-19 hastalığından korunmak için kişisel hijyenin önemine vurgu yaptı.


Dr. Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın değimiyle Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir, bu hastalıkta riskler bellidir artık, riskler belli tedbirler basittir. Dolayısıyla tüm halkımızın Koronavirüsle ilgili paylaştığımız korunma tedbirlerini uygulaması ve özellikle de ellerimizi sık sık suyla sabunla yıkamamız çok çok önemli." dedi.


Dr. Bedir, herkesi basit tedbirleri uygulama konusunda duyarlı olmaya davet etti. - ERZURUM

Koronavirüs, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:26 Kaynak: İHA
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