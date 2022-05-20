Dr. Cahit Ünver İlkokulu öğrencileri doğa bilincini kazanıp, suyu tasarruflu kullanmayı öğreniyor - Son Dakika
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Dr. Cahit Ünver İlkokulu öğrencileri doğa bilincini kazanıp, suyu tasarruflu kullanmayı öğreniyor

20.05.2022 12:39
Dr. Cahit Ünver İlkokulu öğrencileri doğa bilincini kazanıp, suyu tasarruflu kullanmayı öğreniyor

Konyaaltı ilçesindeki Dr. Cahit Ünver İlkokulu öğrencileri, e-twinning projeleriyle doğa bilincini kazanıp suyu tasarruflu kullanmayı öğreniyor.

Konyaaltı ilçesindeki Dr. Cahit Ünver İlkokulu öğrencileri, e-twinning projeleriyle doğa bilincini kazanıp suyu tasarruflu kullanmayı öğreniyor.

Okulda e-twinning projeleri devam ediyor. 3-D sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Hatice Kandemir ile "Su dostları" projesinde yer aldı.

1'i İspanya'dan 9'u Türkiye'den 10 öğretmenin katıldığı projede suyun tasarruflu kullanımı ve önemi hakkında ortak etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Su tasarrufu noktasında bilinçlenen öğrenciler, yaptıkları çalışmaları da sergiliyor.

Aynı okulun rehber öğretmeni Elif Günhan ise 3-A sınıfıyla üç e-twinning projesine katıldı.

"Değerlerimiz değerimizdir", "Sevgi tohumları", "Doğadan geleceğe" e-twinning projeleri ile öğrencilere değerler eğitiminin yanı sıra anne, baba, doğa, vatan, kitap sevgisi aşılanıyor.

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Kaynak: AA

Konyaaltı, Türkiye, İspanya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dr. Cahit Ünver İlkokulu öğrencileri doğa bilincini kazanıp, suyu tasarruflu kullanmayı öğreniyor - Son Dakika


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