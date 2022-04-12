Dr. Cahit Ünver Ortaokulu Küçük Erkek Futbol Takımı grup şampiyonluğunu kazandı - Son Dakika
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Dr. Cahit Ünver Ortaokulu Küçük Erkek Futbol Takımı grup şampiyonluğunu kazandı

12.04.2022 18:51
Dr. Cahit Ünver Ortaokulu Küçük Erkek Futbol Takımı grup şampiyonluğunu kazandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Dr. Cahit Ünver Ortaokulu'nun küçük erkek futbol takımı, Türkiye şampiyonası grup maçlarında birinciliği elde etti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Dr. Cahit Ünver Ortaokulu'nun küçük erkek futbol takımı, Türkiye şampiyonası grup maçlarında birinciliği elde etti.

Türkiye şampiyonası grup karşılaşmalarına İzmir'de katılan Dr. Cahit Ünver Ortaokulu Küçük Erkek Futbol Takımı, oynadığı maçları kazanarak grup şampiyonu oldu.

Antalya'ya şampiyon olarak dönen öğrenciler, öğretmenleri, aileleri ve arkadaşlarının yanı sıra kentteki eğitim camiasını gururlandırdı.

Dr. Cahit Ünver Ortaokulu Müdürü Davut Yıldız da futbol takımında forma giyen öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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Konyaaltı, Antalya, Futbol, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dr. Cahit Ünver Ortaokulu Küçük Erkek Futbol Takımı grup şampiyonluğunu kazandı - Son Dakika


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