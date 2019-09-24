Dr. Doğan Kalafat: "Beklenen depremin büyüklüğü 7 civarında olacak ama 17 Ağustos depremi kadar...
2 saat önce
Dr. Doğan Kalafat: "Beklenen depremin büyüklüğü 7 civarında olacak ama 17 Ağustos depremi kadar büyük olmayacak"
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:04 Kaynak: İHA
Dr. Doğan Kalafat: "Beklenen depremin büyüklüğü 7 civarında olacak ama 17 Ağustos depremi kadar büyük olmayacak" - İSTANBUL
Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı Balon balığı kız çocuğunun parmağını kopardı "Kızım kaçırıldı" diyerek canlı yayına çıkan babanın, engelli kızını pazarladığı ortaya çıktı Antalya'da 45 yaşındaki engelli kadın, evinde ölü bulundu!