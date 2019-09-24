Son Dakika Haberleri: Dr. Doğan Kalafat: "Beklenen depremin büyüklüğü 7 civarında olacak ama 17 Ağustos depremi kadar...
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Dr. Doğan Kalafat: "Beklenen depremin büyüklüğü 7 civarında olacak ama 17 Ağustos depremi kadar...

2 saat önce

Dr. Doğan Kalafat: "Beklenen depremin büyüklüğü 7 civarında olacak ama 17 Ağustos depremi kadar büyük olmayacak"

Dr. Doğan Kalafat:

Dr. Doğan Kalafat: "Beklenen depremin büyüklüğü 7 civarında olacak ama 17 Ağustos depremi kadar büyük olmayacak" - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:04 Kaynak: İHA
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