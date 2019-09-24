Son Dakika Haberleri: Dr. Doğan Kalafat: "Deprem özellikle Silivri ve Marmara Denizi'nin kıyısında sahil boyunca olan...
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Dr. Doğan Kalafat: "Deprem özellikle Silivri ve Marmara Denizi'nin kıyısında sahil boyunca olan...

1 saat önce

Dr. Doğan Kalafat: "Deprem özellikle Silivri ve Marmara Denizi'nin kıyısında sahil boyunca olan yerleşim yerlerinde vatandaşlarımız tarafından kuvvetlice hissedilmiştir" -"Bu büyüklükteki bir depremin canlılar üzerinde ve doğa üzerinde çok büyük bir etkisi yoktur"İSTANBUL - Kandilli...

Dr. Doğan Kalafat: "Deprem özellikle Silivri ve Marmara Denizi'nin kıyısında sahil boyunca olan yerleşim yerlerinde vatandaşlarımız tarafından kuvvetlice hissedilmiştir"

-"Bu büyüklükteki bir depremin canlılar üzerinde ve doğa üzerinde çok büyük bir etkisi yoktur"

İSTANBUL - Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme- Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Dr. Doğan Kalafat: Deprem özellikle Silivri ve Marmara Denizi'nin kıyısında sahil boyunca olan...

Marmara Denizi, Silivri, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:27 Kaynak: İHA
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