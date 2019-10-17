Dr. Doğan Uysal Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

Başakşehir Belediyesi tarafından Bahçeşehir Vaditepe'ye kazandırılan Dr. Doğan Uysal Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.



Başakşehir Belediyesi'nin Bahçeşehir'e kazandırdığı eserlere bir yenisi daha eklendi. Vaditepe'de inşa edilen, Başakşehir'in merhum eski ilçe sağlık müdürü Dr. Doğan Uysal'ın adını taşıyan Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışına, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlığın değerini kaybetmeden bilmek gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan önderliğinde sağlıkta dönüşümü gerçekleştirdik. Dünyada kızamık salgını varken biz, dünyanın en iyi sağlık hizmeti veren ülkelerinden biriyiz. Kanser türleriyle erken teşhis yöntemleriyle mücadele halindeyiz" dedi.



"Başakşehir sağlığın merkezi haline geliyor"



Başakşehir Şehir Hastanesi'nin Kayaşehir'de yükselmeye devam ettiğini belirten Memişoğlu, "İnşaat çalışmaları gece gündüz demeden büyük bir hızla süren Şehir Hastanemiz, İnşallah önümüzdeki yıl Haziran ayında hizmete girecek. 2 bin 700 yataklı dev sağlık kompleksi ile Başakşehir sağlığın merkezi haline geliyor" ifadelerini kullandı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da, "Hizmete açtığımız Aile Sağlığı Merkezimiz ilçemize hayırlı, uğurlu olsun, burada hizmet verecek doktor ve hemşire arkadaşlarımıza da görevlerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



"Bahçeşehir'e bir müjdemiz daha var"



"Seçimlerden önce Vaditepe'ye bir aile sağlığı merkezi açacağımızı söylemiştik çok şükür bugün de o sözümüzü gerçekleştirdik" diyen Kartoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "KİPTAŞ'ın satış ofisi olarak kullandığı binayı, Bilgievi ve Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) şubesi olarak değerlendireceğiz. Bahçeşehir'e bir müjdemiz daha var ama o sürpriz. Onu da çok yakında açıklayacağız." Üç hekimle beraber 12 bin vatandaşın sağlığıyla yakından ilgilenecek Dr. Doğan Uysal Aile Sağlığı Merkezi'nde, rahim ve barsak kanseri taramaları, aşılama, bebek ve çocuk izlemleri, laboratuvar ile gebe ve lohusa takipleri gibi poliklinik hizmetleri verilecek. - İSTANBUL