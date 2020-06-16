Dr. Düzgün, havacılık sektörü için 2028 yılını işaret etti - Son Dakika

Dr. Düzgün, havacılık sektörü için 2028 yılını işaret etti

Dr. Murat Düzgün, koronavirüs krizinin en ağır vurduğu sektörlerin başında gelen havacılık sektörünün geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Dr. Düzgün, havacılık sektörü için 2028 yılını işaret etti, System.String[]

Dr. Murat Düzgün, koronavirüs krizinin en ağır vurduğu sektörlerin başında gelen havacılık sektörünün geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Düzgün, "Havacılık sektörü 2028 yılında 2019'a göre yüzde 45 oranında büyüyecek" dedi.


Koronavirüs (COVID-19) pandemisi dünyanın dört bir yanında etkisini gösterirken ekonomik olarak da ülkeleri ağır etkiledi. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında ise havacılık sektörü yer alıyor. Çünkü krizin ağır bir şekilde seyrettiği bahar aylarında havayolu yolcu taşımacılığı dünyanın her yerinde durma noktasına geldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de COVID-19'dan etkilenen havacılık sektörünün 2023'ten önce tamamen toparlanamayacağını ve sektörün derin yapısal değişikliklerle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Bu noktada İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Düzgün, havacılık sektörünün geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Pandemi döneminin sadece havacılık sektöründeki büyümeyi yavaşlattığını kaydeden Düzgün, önümüzdeki yıllarda sektörün daha fazla gelişeceğini söyledi.


"Havacılık vazgeçilmezliğini sürdürecek"


Moody's'in yapmış olduğu açıklamaları da değerlendiren Düzgün, şöyle konuştu:


"Moody's'in açıklamış olduğu 2023 tarihi, tıbbi ve toplumsal temele dayanan bir tahmin. Fakat hız, konfor ve düzenli seferler olarak bakıldığında, havacılık vazgeçilmezliğini sürdürecektir. Dolayısıyla sektör yolcu ve yük hacmi olarak büyük oranda toparlanacaktır. 2019 toplam hacmi üzerinden hareket edecek olursak, 2020'de yüzde 40- yüzde 60, 2021'de yüzde 80 ve 2022'nin ilk 8 ayında yüzde 100, takip eden yıllarda ise 2022'de elde edilen hacmin yüzde 6'sı-8'i oranında büyüyerek sürecin gelişeceğini düşünüyorum. 2028 yılına gelindiğinde, 2019 yılının yüzde 45'i oranında bir büyüklüğe ulaşacağını tahmin edebiliriz. Pandemi döneminin sadece büyümeyi yavaşlattığını sonraki yıllarda sektörün ivmesini artırarak çok daha fazla gelişeceğini düşünüyorum. Hızla gelişmekte olan Türk Havacılığının ise bu süreçte rakipleri gibi bazı mali kayıpları olacaktır. Fakat ülkemizde bu konuda yapılan doğru yatırımlar düşünüldüğünde bazı iş hacimlerinin ülkemize yönlenmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla yakın zamanda bu krizin bir fırsata dönüşmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle özellikle artan hacme karşı tüm hazırlıkları yapıp, çok kısa bir süre içinde talebi beklemek şu an için yeterli olacaktır."


"Havacılık sektöründe birleşmelere tanık olabiliriz"


Pandeminin getirdiği ekonomik yük nedeniyle havayolu şirketleri arasında birleşmelere de tanık olabileceğimizi belirten Düzgün,


"Dünya'da genel lojistik sektörüne baktığınızda özellikle denizcilik alanında, büyük özel şirketlerin rekabet gücünü artırmak ve piyasa paylarını büyütmek için satın alınmalar yolu ile değişmekte olduğunu görürsünüz. Aynı şekilde 2025'ten sonra bu konunun özellikle ana hat uçuşlarının artmasıyla beraber havacılık sektöründe yaşanacağı tahmin ediliyordu. Fakat pandemi süreci hızlandıracak bir etken oldu. Dolayısı ile zararların kapatılması için satın alınmaların 2021'den (Mart ayı) itibaren başlayacağını düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Koronavirüs, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dr. Düzgün, havacılık sektörü için 2028 yılını işaret etti - Son Dakika Ekonomi

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