Dr. Ecemiş: "Hastane süreçlerinde mühendislik yaklaşımlardan faydalanıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dr. Ecemiş: 'Hastane süreçlerinde mühendislik yaklaşımlardan faydalanıyoruz' - Son Dakika

Dr. Ecemiş: "Hastane süreçlerinde mühendislik yaklaşımlardan faydalanıyoruz"

6 saat önce

Makine Mühendisleri Odası tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen Kaizen paylaşımları etkinliğinde konuşan Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yrd. Dr. Özlem Ecemiş, "Mühendisliğin çözümcü yaklaşımlarını kullanarak hastanemizdeki süreçleri yönetmekteyiz" dedi.

Dr. Ecemiş:

Makine Mühendisleri Odası tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen Kaizen paylaşımları etkinliğinde konuşan Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yrd. Dr. Özlem Ecemiş, "Mühendisliğin çözümcü yaklaşımlarını kullanarak hastanemizdeki süreçleri yönetmekteyiz" dedi.


Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleşen Kaizen programına 797 kişi katılırken, 38 firmadan 91 proje yer aldı. İki gün süren etkinlikte şirketler Kaizen çalışmalarını sergileme ve diğer katılımcılar ile görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı.


Etkinliğin ikinci gününde "Kaliteli hastane nedir? Hastaneler nasıl iyileşir?" konulu oturumda konuşan Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yrd. Dr. Özlem Ecemiş, bazı bilgiler aktardı. Ecemiş, "Vizyonumuzdaki gibi öncü ve referans olmak yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyetini koruma esaslarının yanında kalitesizlik maliyetlerinin azaltılması, verimliliğin artırılması, çalışanların kendilerini geliştirme yolundaki çalışmaları yalın bir yaklaşım içinde projelendirilmektedir. Mühendisliğin analitik, rasyonel, çözümcü yaklaşımlarını ölçülebilir, sayılabilir nitelikte kullanarak hastanemizdeki süreçleri yönetmekteyiz" dedi. - İZMİR

Makine Mühendisleri Odası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:51 Kaynak: İHA
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