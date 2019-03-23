Son Dakika Haberleri: Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı, Genç ve Formda Olmanın Sırları"

Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı, Genç ve Formda Olmanın Sırları"

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı, Genç ve Formda Olmanın Sırları" söyleşisi düzenlendi.

Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı, Genç ve Formda Olmanın Sırları
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı, Genç ve Formda Olmanın Sırları" söyleşisi düzenlendi.

Gaziantep Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşide konuşan Dr. Ender Saraç, kilosuna dikkat eden, egzersiz yapan, doğal vitaminleri, antioksidanları kullanan, ruhen bilgeleşen, stres yönetimini başaran kişilerin, daha sağlıklı, sorunsuz ve bilge yaşadıklarını belirtti.

Daha bilge yaşlanmak ve formda olmak için en önemli şeylerin başında obeziteyle mücadelenin geldiğini kaydeden Saraç, göbek ve bel kalınlığı arttıkça ömrün kısaldığını vurguladı.

Bütün hastalıkların yarısının obeziteden kaynaklandığını belirten Saraç, obezitenin kansere, gut hastalığına, yüksek tansiyona, şekere ve alzaymıra yol açabileceğini söyledi.

Saraç, egzersiz yapmanın, formda ve sağlıklı kalmak için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, direnç egzersizlerinin ve kasları güçlendirmenin mutlaka yapılması gerektiğini belirtti.

Saraç, yenen yemeklere ve tüketilen içeceklere özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, içerisinde mısır şurubu, beyaz şeker, fruktoz şurubu barındıran içeceklerden uzak durulması gerektiğini kaydetti.

Asidik içeceklerden kaçınılması gerektiğini ifade eden Dr. Ender Saraç, yasemin çayı, rezene çayı ve yeşil çay gibi içeceklerin tüketilmesini tavsiye etti.

Yiyecek tüketiminde ise mısır şurubu, beyaz un, beyaz şeker içeren gıdalardan sakınılması gerektiğini anlatan Saraç, kışın domates ve salatalık tüketmenin, yazın ise brokoli, karnabahar ve lahana gibi sebzeleri tüketmenin doğru olmadığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:45 Kaynak: AA

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Genç, Ender Saraç, Sağlık
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