Dr. Ender Saraç ilk kez açıkladı: Hastaneye neden başvurdu

İşte Dr. Ender Saraç'ın açıklamaları;



Biz de eşimle beraber diyoruz ki 'Evde Kal Türkiye' sürekli evdeyiz. Çocuklarla vakit geçiriyoruz.



Benim hastaneye gitme nedenim; Yurtiçi çok fazla seyahat yaptım. Bir yolculuğumda çok kuvvetli üşüttüm. Ondan sonra yurtdışından gelen hastaları da gördüm. Bir kırıklık, bir soğuk algınlığı hissettim. Öksürüğüm, ateşim yoktu. Corona virüs belirtileri yoktu, fakat tedbiren başvurdum hastaneye. Testlerim yapıldı, o zamanlar test sonuçları dört güne çıkıyordu. O süreçte korona olmasanız bile kontrol amaçlı öyleymişsiniz gibi kabul edilip ona göre davranılıyor. Sonuçlar belli olduktan sonra yarım saat içerisinde hastaneden çıktım. Şimdi yeni kitler geldi 4-5 gün beklemeye gerek kalmadı. Benim şikayetim; halsizlik, soğuk algınlığı gibi basit bir şeydi. Şimdi bomba gibiyim.



Üç şeye çok dikkat edin;



Birincisi; mutlaka evde kalmak lazım. İkincisi; dişlerinizi sert diş fırçasıyla fırçalamayın. Kızarmış ekmek, kabuklu yemiş yemeyin çünkü bunlar çizik yapabiliyor ve oralara virüs daha kolay yerleşiyor.



Üçüncüsü de özür dileyerek söylüyorum; burnunuzu karıştırmayın. En çok virüs el ile bulaşıyor. Refleks olarak burnunu karıştıran insanlar görüyorum bu üç olaya çok dikkat etmeliyiz.