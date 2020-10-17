Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü - Son Dakika

Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü

17.10.2020 14:43

Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü Oylum Höyük'te Kilis zeytin ve zeytinyağı tanıtım günü etkinliğinde Dr. Ender Saraç, Korona virüse karşı iyi geldiğini iddia ettiği karışımlarla çay yaptı.

Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü

KİLİS - Oylum Höyük'te Kilis zeytin ve zeytinyağı tanıtım günü etkinliğinde Dr. Ender Saraç, Korona virüse karşı iyi geldiğini iddia ettiği karışımlarla çay yaptı.

Zeytin ve Zeytinyağı tanıtım günleri saygı duruyu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Törende bir konuşma yapan, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr.Burhan Akyılmaz, İKA'nin zeytincilik sektörünün Kilis ilinde gelişimine yönelik birçok çalışma yaptıklarını ifade ederek, " Kurulduğumuz günden beri zeytincilik özelinde desteklediğimiz 12 farklı proje ile Kilis ilimizde yaklaşık 7 Milyon TL'lik bir yatırım hacmi oluşturduk. Desteklediğimiz projeler kapsamında Kilis ilimizde zeytin işleme tesisi, zeytinyağı üretim tesisi kurduk, mevcut tesislerinin kapasitesini arttırdık, çiftçilerimize verimli ve kaliteli üretime yönelik eğitimler verdik, Kilis zeytin yağının yurt ışı fuarlarda tanıtımını yaptık. Şuan ise zeytin yağı üreticilerimize verimlik,kalite, markalaşma ve satış-pazarlama konularında yönetim danışmanlığı desteği sunma, zeytin ağaçlarının envanterinin hazırlanması ve asırlık ağaçlarımızın tescili, zeytin değer zinciri raporunun hazırlanması konusunda faaliyetler yürütüyoruz" dedi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaptığı konuşmada, Geçen yıl yapılan Kilis Zeytin ve Zeytinyağı tanıtım gününden sonra zeytinyağının tanıtımı için çalışmaya başladıklarını ifade ederek, "Üniversite, Bütik üretim yapan firmalar ve sektörün içerisindeki herkesle bir araya gelerek, kaliteli zeytinyağı üretebilirizin araştırmasına girdik. Bu çalışma sonrası dünya genelinde ödül alalım, bunun çalışmasını yaptık. Eğer zeytinyağı para ederse çiftçilerimiz kuralarına göre zeytinyağı üretimine yönlendirelim düşüncesi oluştu. Bu çerçevede sicil toplum örgütleri, üreticiler, fabrika sahipleriyle görüşmeler ve çalışmalar yaptık. Türkiye çapında yapılan bir yarışmada, Türkiye ikinciliği kazandık. Zeytinyağını yarışmadan önce 20 TL'ye satarken, yarışmadan sonra 100 liraya satılmaya başlandı. 20 lira yerine aynı zeytinyağı 100 liraya satmaya başladık, demekki doğru yoldayız. Bu yıl daha çok firmamızın yarışmalara katılması gerekiyor. Daha iyi fiyatlara satmamız gerekiyor. Daha çok para kazanırsa, çiftçi, zeytin ağacıyla daha fazla çalışması demektir. Bu yıl ödül alacak firmaların daha çok olacağını düşünüyorum. En önemlisi burada töreni yapmamızın nedeni, Oylum Höyük'de 4 bin yıllık, zeytin çekirdekleri bulduk. Şuan ki Kilis yağlık zeytiniyle aynı genlerden geldiğini ispat etmeye çalışıyoruz. Bu konuda 2 ayrı ekip çalışıyor. Bunu ispat ettiğimiz zaman Kilis zeytinyağını bir parça daha öne çıkaracaktır" dedi.

Daha sonra Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Oylum Höyük Kazı Başkanı Prof.Dr. Atilla Engin, Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Nuray Kurt tarafından Zeytin ve Zeytinyağının tarihsel yolcuğu konusunda panelist olarak konuşma yaptılar.

Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü

Ünlü Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü

Dr. Ender Saraç, Zeytin ve Zeytinyağının faydalarını anlattığı konuşmasından sonra, Zeytin yaprağı, limon, zahter, sarımsaktan oluşan korona virüse karşı etkin olan bir çay yaptı.

Saraç, "Bu çay hem tansiyonunuzu düşürecek, hem korona virüse koruyacak, hem kan şekerini düşürecek, damarları açacak müthiş bir çay, insülin direncine birebirdir. Aromatik bitkileri demlediğimiz zaman muhakkak üzerine kapatıyoruz. Aromatik yağlar içerisinde kalsın diye, bu çay tansiyonu düşürür, kolesterol düşürür, damar açar, korona virüse, hatta mantar ve diğer mikroorganizmalara üremisine yavaşlatır. insülin direncine iyi gelen, pandemi süresince aldığımız kiloları geri vermeye yardımcı olacak olan müthiş bir çay formülüdür. İçerisine drenci attırmak için bir parça limon koyuyoruz. Herkes evinde yapabilir" dedi.

Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü
Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü
Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü
Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü
Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü
Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü
Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü
Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü
Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü
Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü
Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü
Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü
Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü
Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü
Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü
Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü
Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü

Ender Saraç, Zeytinyağı, Zeytin, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dr. Ender Saraç'dan korona virüse karşı çay formülü - Son Dakika Ekonomi

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