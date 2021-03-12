"Dr. Engin Türkmen bir rol modeliydi; yıllarca hatırlanacak" - Son Dakika

"Dr. Engin Türkmen bir rol modeliydi; yıllarca hatırlanacak"

12.03.2021 15:59

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğr. Üy. Dr. Engin Türkmen anısına düzenlenen sempozyumda konuşan Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Engin Hoca çok iyi bir hekim, çok iyi bir hoca, çok iyi bir yöneticiydi; yıllarca hatırlanacak" dedi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğr. Üy. Dr. Engin Türkmen anısına düzenlenen sempozyumda konuşan Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Engin Hoca çok iyi bir hekim, çok iyi bir hoca, çok iyi bir yöneticiydi; yıllarca hatırlanacak" dedi.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakım tedavisi görürken geçtiğimiz yıl 29 Ekim'de hayatını kaybeden Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Türkmen anısına sempozyum düzenlendi. Sempozyumda bir konuşma yapan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Kovid-19'un Türkiye'ye yansımasının birinci yılının geride kaldığına dikkat çekerek, "Bu bir yıl boyunca yeni koşullara alışmaya çalıştık. Adını da yeni normal koyduk. Ama aslında hiç alışamadık, sanki hiç bitmeyecek bir karanlık tünel içinde ilerledik durduk" dedi.

Prof. Dr. Erhan, "Zaman geçtikçe acıların yakına geldiğine tanık olduk. Yakınlarını, hayat arkadaşlarını kaybedenler oldu. Bazı çok yakın olduğumuz insanların cenaze törenlerine bile katılamadık. En nihayet 29 Ekim'de acıyı kendi içimizde duyduk; yeri doldurulması çok zor bir insanı, Dr. Engin Türkmen'i yitirdik" ifadelerini kullandı.

"LİDERLİĞİNE TANIK OLDUK..."

Dr. Engin Türkmen'in hem çok iyi bir hekim hem çok iyi bir hoca, hem çok iyi bir yönetici olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Ben üçünü de yakından müşahede etme imkanı buldum. Her şeyden önce çok iyi bir hekimdi. Onlarca hastaya şifa dağıttığına tanık oldum… Aynı zamanda çok iyi bir rol modeliydi. Öğrencilerle tek tek ilgilenir, onlara TUS'a hazırlık konusunda öğütler verirdi. ve çok iyi bir yöneticiydi. Pandemide hastanemizi çok iyi yönettiğine, çok iyi yönlendirdiği ve liderlik ettiğine tanık olduk" diye konuştu. Prof. Dr. Çağrı Erhan, Dr. Engin Türkmen'in anılmasının bugünle sınırlı kalmayacağını, yıllar boyunca hatırlanacağını ifade etti.

"ÖĞRENCİLERDEN YENİ ENGİNLER GELECEK"

Sempozyumda Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tunç Fışgın da bir konuşma yaptı. Dr. Engin Türkmen'in bir hekim, bir bilim insanı, bir araştırmacı ve bir yönetici olarak nasıl duruş gösterilmesi gerektiğine dair örnek oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fışgın, "Altınbaş Üniversitesi'nin öğrencilerinden kadın ve erkek, yeni Enginler gelecektir" diye konuştu.


Dr. Engin Türkmen bir rol modeliydi; yıllarca hatırlanacak
Dr. Engin Türkmen bir rol modeliydi; yıllarca hatırlanacak

Tıp Fakültesi, Çağrı Erhan, Türkmen, Rektör, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Dr. Engin Türkmen bir rol modeliydi; yıllarca hatırlanacak' - Son Dakika


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