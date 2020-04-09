Koronavirüsün etkisiyle dünyada geleneksel rol ve modellerin bütünüyle değişeceğini belirten VSY Biotechnology CEO'su Dr. Fatih Ergin, "21. Yüzyıl şimdi başlıyor. Salgının, toplum sağlığının yanı sıra siyasal ve ekonomik yönden yeni politikalar, düzenlemeler ve uygulamalara neden olacağını öngörüyoruz" dedi.

Demokratikleşme, post modern kültür, mobil iletişim, 4,0 Endüstri, bilgi teknolojisi, yapay zeka gibi yeni dünyanın ipuçlarını veren olguların, söz konusu salgının yol açtığı ekonomik ve toplumsal tahribat karşısında nasıl bir yol haritası çizileceğinde aktif bir rol oynayacağının altını çizen Dr. Ergin; "Yeni dünyanın nasıl şekilleneceğini şimdiden öngörmek zor. Bununla birlikte, 21. yüzyılın asıl şimdi başladığını söyleyebiliriz. 20. yüzyıldan aktarılan birey-toplum ve toplum-devlet ve devlet-devlet ilişkilerinde geleneksel rol ve modellerin bütünüyle değişeceği, sağlık sistemlerinde başta olmak üzere insan hayatını öne çıkaran anlayışların toplumsal, siyasal ve ekonomik alanlarda daha da geçerli olabileceği görülüyor" diye konuştu.

Dr. Ergin, dünya genelinde etkili olan ve çok sayıda can kaybına yol açan korona virüs salgınının, toplum sağlığının yanı sıra siyasal ve ekonomik yönden yeni politikalar, düzenlemeler ve uygulamalara neden olacağını öngördüklerini açıkladı.

"ÜRETİM VE AR-GE FAALİYETLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Dr. Ergin, ekonomide üretim faktörünün yeniden ağırlıklı bir rol oynayacağını ifade ederek, bilgi teknolojisi, mobil iletişim, yapay zeka gibi yeni üretim araçlarını daha hızlı sistemine uyarlayabilen, uzmanlaşmış iş gücüne sahip şirketlerin yeni dünyada ön planda olacaklarını söyledi.

Biyoteknoloji gibi insana ve inovasyona dayalı yeni bilim dallarının çığır açıcı etkileri olacağını kaydeden Dr. Ergin, "İnsanın hareket alanını ve yaşam standardını bütünüyle geliştirme potansiyeline sahip olan biyoteknolojik modellemeler, yenilikçi ürün ve yapılar yeni çağda çok daha etkili bir pozisyona girecektir" dedi.

VSY Biotechnology'nin söz konusu yeni dünya düzenine ayak uydurabilecek, hatta öncü rol üstlenebilecek bir çizgide olduğunu belirten Dr. Ergin, üretim ve Ar-Ge çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini belirterek, "Biz salgının yaygınlaşmasıyla birlikte, gerekli tüm önlemleri aldık ve önümüzdeki dönem ortaya çıkacak her türlü tabloya hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.