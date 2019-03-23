Dr. Fatih Ulugöl'ün Babası Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Diyanet İşleri Başkanlığı Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Dr. Fatih Ulugöl'ün babası Mahfuz Ulugöl hayatını kaybetti.
Diyanet İşleri Başkanlığı Kocaeli
Dini Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Dr. Fatih
Ulugöl'ün babası Mahfuz Ulugöl hayatını kaybetti. Diyanet İşleri
Başkanlığı Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Dr. Fatih Ulugöl'ün babası uzun süre tedavi gördüğü hastalığına yenik düştü. Dr. Ulugöl'ün babası Mahfuz Ulugöl'ün ölüm haberini alan ailesini büyük üzüntü yaşadı. Hahfuz Ulugöl'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Bitlis
'e götürüldü. Ulıugöl'ün naaşı Bitlis Tatvan
İbadullah Camii'nde kılınacak öğlen namazından sonra Küçüksu mezarlığına defnedilecek. - KOCAELİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:59 Kaynak: İHA
Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var
Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Dolar Yorumu
Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, "Hayalim Gerçek Oldu" Diyerek İstanbul'da Otel Aldı!