Dr Fauci, ABD'de sağlıklı kişilerin Nisan'a kadar aşı olmayı beklememesini söyledi

Dr. Anthony Fauci, sağlıklı Amerikalıların Nisan ayına kadar koronavirüs aşısı olmayı beklememesi gerektiğini belirterek sağlık çalışanlarına, yaşlılara ve kronik sağlık sorunları olan kişilere öncelik verileceğini söyledi.

Dr. Anthony Fauci, "Belirgin altta yatan bir hastalığı olmayan sağlıklı, yaşlı olmayan bir kişi, (aşı olmaya) muhtemelen başlayacaktır…. Mart ayı sonu, Nisan başı gibi" dedi. Fauci, "Ülkenin ezici çoğunluğu ne kadar çabuk aşılanırsa, virüsün seviyesini aşağı çekmek için çok önemli olacak sürü bağışıklığı şemsiyesine o kadar çabuk sahip olacaksınız" ifadelerini kullandı.