Dr. Fauci'den koronavirüs açıklaması: Amerikan futbolu virüsün yayılması için mükemmel

ABD'nin koronavirüs (Covid-19) baş danışmanı Doktor Anthony Fauci, 'futbol oyuncularının her maçta olduğu gibi yakın temas halinde olunmasının virüsün yayılması için mükemmel bir ortam oluşturacağını' ifade etti.

Koronavirüsü günlerinde uluslararası kamuoyunun yakından tanıdığı doktor Anthony Fauci'den ilginç açıklama geldi. ABD'de medyasında, Amerikan futbolu ile ilgili yazılan bir köşe yazısında ABD'nin koronavirüs baş danışmanı Doktor Anthony Fauci'nin "Ter kendi başına virüsü yaymaz. İnsanlar, futbol oyuncularının her maçta olduğu gibi yakın temas halindeyse, bu virüsün yayılması için mükemmel bir ortam oluşturur" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Fauci'nin sahadaki bir futbolcuda koronavirüs olması durumunda, sahada yakın temasta bulunduğu diğer oyuncuların da virüsü kapma ihtimalinin olduğunu söylediği belirtildi.