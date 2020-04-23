Dr. Gökhan Taletar: "Bir yangını söndürmeye çalışırken kimse önce ben kendi tarlamı söndüreyim diyemez"

RİZE - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Telatar, Rize'de görülen korona virüs vakalarının il dışı temaslı olduğunu dile getirerek, "Bir yangını söndürmeye çalışırken kimse önce ben kendi tarlamı söndüreyim diyemez" dedi.

Rize dışında yaşayan çay müstahsillerinin kente gelişleri yasaklandığı için sosyal medya üzerinden gösterdikleri tepkilere değinen Dr. Telatar, "Mayıs çayının yaklaşmasıyla birlikte çoğunluğu İstanbul olmak üzere bu dönemde Rize'ye gelmekle ilgili problemlerinin olduğunu biliyoruz. Şuana kadar ilimizde mevcut salgın hastalık idarenin aldığı tedbirler sağlık personellerinin canları pahasına sürdürdükleri hizmetler ve Rize'deki vatandaşlarımızın bugüne kadar gösterdikleri büyük özverileriyle kurallara uymalarıyla kontrol altında tutulabilmiştir. İlimizde görülen korona virüs vakalarının tamamına yakını il dışından Rize'ye gelmiş kişiler ve onların temas ettiği kişilerden oluşmaktadır. Bir yangını söndürmeye çalışırken kimse önce ben kendi tarlamı söndüreyim diyemez. Eğer yangını söndürmezsek geriye ne tarla kalır nede başka bir şey. Yangın tam sönmeden mücadeleyi sonlandırırsak en ufak rüzgarda alevler tekrar etrafımızı sarar ve hem bugüne kadarki çalışmalarımız boşa gitmiş olur hem de memleketimize büyük zararlar vermiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Çay müstahsillerinin fedakarlık yapması gerektiğini sözlerine ekleyen Telatar, "Salgın hastalığa bağlı olarak içinde bulunduğumuz koşullar göz önüne alındığında bu sene birçok hemşehrimiz Mayıs ayı çayını biçmek için sorunlar yaşayabilir. Ancak bu fedakarlık Rize için ve Rize'de yaşayan vatandaşlar için yapılmak zorundadır. Hiçbir Rizeli hemşehrimiz çay uğruna binlerce insanın yoğun bakımlarda yatması ya da Allah korusun ölmesinin vebalini alacak kadar düşüncesiz değildir. Bu dönemde herkesin üzerine düşen fedakarlığı yapacağından hiç birimizin şüphesi bulunmamaktadır. Şimdiden herkese hayırlı ramazanlar diliyorum" şeklinde konuştu.