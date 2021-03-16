DR. GÜNEŞ ERTÜRK, 'GENÇ VE GÜZEL KALMANIN 50 YOLU'NU ANLATTI - Son Dakika

DR. GÜNEŞ ERTÜRK, 'GENÇ VE GÜZEL KALMANIN 50 YOLU'NU ANLATTI

16.03.2021 13:58

? Hürriyet Kitap, Dr. Güneş Ertürk imzasını taşıyan 'Genç ve Güzel Kalmanın 50 Yolu' yayımladı.

? Hürriyet Kitap, Dr. Güneş Ertürk imzasını taşıyan 'Genç ve Güzel Kalmanın 50 Yolu' yayımladı. Kitabıyla ilgili veren Dr. Güneş Ertürk, cilt bakımı konusunda da önerilerde bulundu. Ertürk, cildine işlem yaptıracak kişilerin uzmanlara başvurması gerektiğini ve bunun yanı sıra dikkatli beslenerek, düzenli uyuyarak ve egzersiz yaparak cilt sağlığını koruyabileceklerini söyledi.

Hürriyet Kitap, her yaşta sağlıklı, duru, genç ve güzel bir cilt için pratik öneriler sunan Dr. Güneş Ertürk'ün 'Genç ve Güzel Görünmenin 50 Yolu' adlı kitabını okurlarla buluşturdu. Sağlıklı bir cilt için önemli bilgileri, özel tavsiyeleri ve cilt bakımı yöntemlerini sunan kitabı ile ilgili bilgi veren Dr. Ertürk, botoks, dolgu, ameliyatsız yüz germe, gençlik ipleri gibi gençleşme, güzelleşme metotlarının hem kadınların hem de erkeklerin ilgisini çektiğini söyleyerek cilt bakımı ile ilgili önerilerde bulundu.

AMELİYATSIZ YÜZ YENİLEME İŞLEMLERİ ÇOK POPÜLER

Yayımlanan kitabında deneyim ve tecrübelerini paylaşarak, doğru bilinen yanlışlara da dikkat çekmek istediğini söyleyen Dr. Ertürk, 'Çok uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Deneyimlerimi, tecrübelerimi ve bilgilerimi paylaşmak istedim. Çok dağınık bilgiler var her yerde. Hepsini bir araya getirip, her şeyi bulabilecekleri bir kitap yazmak istedim. Hem evde neler yapabilecekleri, nasıl kendilerine iyi bakabilecekleri hem de çok merak edilen popüler işlemlerin ayrıntılarını bulabilecekleri bir başucu kitabı olsun istedim. Bütün dünyada ameliyatsız yüz yenileme işlemleri çok popüler. Ama tabii çok yanlış işlemler de yapılıyor. Onlarla ilgili, anlayabilecekleri şekilde bilgi vermek istedim' dedi.

UZMAN OLMAYANLARA YAPTIRILAN İŞLEMLER KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURUYOR

Hekim ve uzman kontrolünde yapılan işlemlerin daha sağlıklı olduğunun altını çizen Ertürk, 'Aslında uzman bir hekim kontrolünde herhangi bir sorun yok. Güvenilir bir hekime gidildiğinde, hekim tarafından yapılan işlemlerde ve bu işin uzmanıysa güvenerek estetik operasyon ve botoks yaptırabilirler. Ama hekim, uzman olmayan kişilere yaptırılan operasyonlar, işi çok kötü hale getirebiliyor. Çünkü çok anatomik bilgiler gerektiren işlemler. Hijyene çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu işlemler ameliyatsız işlemler olabilir ama sonuçta yüzümüz bir organ ve organları işlem yapılıyor. Dolayısıyla mutlaka bir hekim kontrolünde yapılmalı. Böyle olduğu müddetçe sorun yok. Hekimlerimiz de zaten çok donanımlı' diye konuştu.

SAĞLIKLI BİR CİLDE SAHİP OLMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

Cilt bakımıyla ilgili evde yapılacakların da çok önemli olduğunu söyleyen Ertürk, beslenme, egzersiz ve uyku düzeninin önemine dikkat çekti. Ertürk, 'Uyuduğumuzda hem melatonin salınıyor, büyüme hormonu salınıyor ve o bizi gençleştiriyor. Yine beslenme şeklinde, şeker bizi yaşlandırır. Fazla glütenli, buğday unlu ürünler bizi yaşlandırıyor. Çok tatlı yemek, şekeri yükseltecek, hamur işi gibi gıdaları yediğimizde ani şeker yükselmesi ile o şeker maddeleri cildin kolajeninde birikiyor. O kolajen erkenden yaşlanıyor ve kırışmaya, sarkmaya neden oluyor. Bunlar yeni bilgiler ama öğreniyoruz. Aynı zamanda yediğimiz, içtiğimiz bağırsaklarımızı da düzenliyor. Bağırsakların sağlıklı olması cildin de sağlıklı olmasını sağlıyor. Onun için sebze ağırlıklı, dengeli şekilde meyve tüketimi ve baklagiller tüketilebilir" dedi.

Dr. Güneş Ertürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Spor da çok önemli. Hepimiz şu anda spor yapabiliriz. Sosyal medyada birçok güzelce spor yapmayı öğreten eğitim videoları var. Spor da insanın yüzünü diri tutan bir aktivite. Hayata pozitif bakmak da bir etken. Bununla ilgi ise strese karşı egzersizler yapılabilir. Nefes alma egzersizleri, meditasyonlar, dua etmek gibi şeyler de yapılabilir. Krem kullanmak da çok önemli. Sabah akşam düzenli bir şekilde krem kullanılmalı. Bunlara riayet edersek geç ve güç yaşlanırız. Her zaman iyi kalırız.'

EVDE YAPTIĞINIZ KREMLERİ GECE KULLANIN

Cilt bakımında krem kullanımının da önemli bir etken olduğunu ancak evde yapılan kremlerin gün ışığına maruz kalmayacak şekilde kullanılması gerektiğini belirten Dr. Ertürk, 'Dışarıda uzun süre kalınacaksa güneşten koruyucu kullanılmalı. Nemlendirici kullanırken de içinde aktif maddeler olmasına dikkat edilebilir. Mesela vitaminler, peptitler gibi faydalı antioksidanlar olabilir. Onlar emilip cildimizi iyi tutuyor. Kendi hazırladığımız ürünler güneşle reaksiyona girebilir. Kendi hazırladığımız ürünleri, gündüz sürmeyelim. Çünkü diğerleri laboratuvar ortamında yapılmış, güvenirlikleri test edilmiş ama evde hazırladığımız ürünler öyle değil. Fototoksik alerji dediğimiz, güneşle reaksiyon yüzde ekstra lekelenme yapabilir. Dolayısıyla evde hazırlanan ürünlerin akşam sürülmesini ya da o gün dışarı çıkılmayacaksa kullanılmasını tavsiye ediyoruz' diyerek sözlerini sonlandırdı.

DR. GÜNEŞ ERTÜRK, 'GENÇ VE GÜZEL KALMANIN 50 YOLU'NU ANLATTI
DR. GÜNEŞ ERTÜRK, 'GENÇ VE GÜZEL KALMANIN 50 YOLU'NU ANLATTI
DR. GÜNEŞ ERTÜRK, 'GENÇ VE GÜZEL KALMANIN 50 YOLU'NU ANLATTI
DR. GÜNEŞ ERTÜRK, 'GENÇ VE GÜZEL KALMANIN 50 YOLU'NU ANLATTI

Cilt Bakımı, Hürriyet, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat DR. GÜNEŞ ERTÜRK, 'GENÇ VE GÜZEL KALMANIN 50 YOLU'NU ANLATTI - Son Dakika


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