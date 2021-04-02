Dr. Güzin Ağca Varoğlu, Trebbuser Mevlevihanesi'ni anlattı - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Güzin Ağca Varoğlu, Trebbuser Mevlevihanesi'ni anlattı.

Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (DÜSAM) davetiyle 'Öteki Buluşmalar Serisi' projesi altına 'Almanya'da Bir Tasavvufi Deneyim Mekanı' ve 'Trebbuser Mevlevihane' başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Ağca Varoğlu'nun üniversite tarafından internet üzerinden canlı olarak yayınlanan programda, yürütmüş olduğu uzun süreli etnografik alan araştırmasından yola çıkarak, Almanya'da mühtedilerin mekansal deneyimlerinin ve ritüellere katılımlarının İslamı benimseme süreçlerindeki ve gündelik hayat ayrımcılığıyla baş etmelerindeki önemine değindi.

Ağca Varoğlu ayrıca konuşmasında, tasavvufun 21'inci yüzyıl Almanya'sında göçmen kuşakların yanı sıra Müslüman-Alman nesillerle de kök saldığını ifade etti. - BİLECİK