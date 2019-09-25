Dr. Hakan Çınar Mentor'a ortak oldu
1 saat önce
Dr. Hakan Çınar, gümrük müşavirliği hizmeti, danışmanlık, eğitim ve yurtiçi lojistik hizmetleri veren Mentor Grup'a ortak oldu.
Dr. Hakan Çınar, gümrük müşavirliği hizmeti, danışmanlık, eğitim ve yurtiçi lojistik hizmetleri veren Mentor Grup'a ortak oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:45
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