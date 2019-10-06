Dr. Hugo Greif ortaya çıktı

HALUK Bilginer'in 'Şahsiyet'teki rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde aday olmasının ardından, geçtiğimiz aylarda rol aldığı, İngiliz yazar Anthony Horowitz'in aynı isimli kitabından uyarlanan "Alex Rider" dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Alex Rider karakterini Otto Farrant'ın canlandırdığı dizide Bilginer, Dr. Hugo Greif rolüne hayat veriyor. İLK SEZON 8 BÖLÜM



Oyuncu kadrosunda Andrew Buchan, Stephen Dillane, Vicky McClure, Brenock O'Connor ve Ronkee Adekoluejo gibi ünlü isimler bulunuyor. Çekimleri Romanya'da yapılan, The Borgias ve The Bletchley Circle gibi önemli yapımların sahibi, BAFTA Ödüllü senarist Guy Burt tarafından yazılan dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. Dizi ITV'de ekrana gelecek.