Dr. İrfan Çiftçi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesince düzenlenen etkinlikte anıldı - Son Dakika

Kültür sanat dünyasının önemli isimlerinden yazar ve şair Dr. İrfan Çiftçi, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesince düzenlenen etkinlikle yad edildi.

İÜ İktisat Fakültesi Youtube kanalından canlı yayınlanan anma programında İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan ile İÜ İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayım Yorğun, konuşma yaptı.

Geçen yıl geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda eden Çiftçi'nin kitaplığı, ailesi tarafından İktisat Fakültesi Kütüphanesine bağışlandı.

" Türkiye'yi iyi tanıyan bir mütefekkirdi"

Etkinlikte konuşan İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, Çiftçi'nin şehir ve medeniyet bağlamında bir kültür insanı olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok farklı fikirleri tanımış, çoğulcu bir deneyimle olaylara bakan, Türkiye'yi iyi tanıyan bir mütefekkirdi. İrfan Çiftçi'nin düşünce ve yaşayışında şehir ve medeniyet, tasavvuf erbabının imbikten geçmişliğinden süzülen bir beyefendilik vardı. Ben onun hiçbir olaya ve kimseye kızdığını görmedim. Tepkisini bile bir gülümsemeyle anlatan ender insanlardan biriydi."

Alkan, Çiftçi'nin kütüphanesini İktisat Fakültesi Kütüphanesi'ne bağışlayan aileye teşekkür ederek, aziz hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Sohbet ehli bir kişiliğe sahipti"

Prof. Dr. Sayım Yorğun da İrfan Çiftçi'nin hem ismi hem de soy ismiyle müsemma bir kişi olduğuna vurgu yaparak, Çiftçi'nin edebi değerleri içselleştirdiğini ve sohbet ehli bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.

Çiftçi'nin hem mesleki hem de entelektüel anlamda geniş ilgi alanlarının olduğunu belirten Yorğun, şunları kaydetti:

"Bir yönüyle gazetecilik kimliğinin olduğu ortaya çıkıyor. Bir yönüyle şairle ve yazarla karşı karşıyayız. Bir yönüyle akademisyen diğer yandan baktığımızda bürokrat kimlik karşımıza çıkıyor. Bütün bunlar yetmiyor bir aktivist ve fikir adamı olarak da onu görebiliyoruz. Böylesine geniş bir ilgi alanının var olduğunun altını çizmek lazım. Sivil topluma ve örgütlenmeye büyük önem veriyor. 'Sivil örgütlenmelerin güçlü olması o toplumun boşluklarını engelleyen bir etki yaratır' diyor. Siyasete de ilginç bir bakış açısı var İrfan Hoca'nın. Bunu da 'Siyaset sadece bir araya gelerek ya da karşı olunarak ortaya çıkacak bir hareket değildir. Siyaset için asıl önemli olan aynı hedefte insanları birleştirebilmektir.' şeklinde ifade ediyor."